PNP removerá a alcaldes de Aguas Buenas y Humacao de sus puestos en la colectividad

Luego de los arrestos a los alcaldes de Aguas Buenas, Javier García Pérez y el de Humacao, Reinaldo Vargas, el secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, indicó que los removerá de todos sus puestos en la colectividad.

Ríos también le pidió a ambos políticos que renuncien inmediatamente a sus puestos.

“La política pública de nuestro presidente y gobernador, Pedro Pierluisi, es cero tolerancia con la corrupción, venga de donde venga. El servicio público es una vocación, aquí se viene a ayudar al Pueblo, no ha ser servido. Aunque a ambos alcaldes les cobija la presunción de inocencia, de acuerdo con la constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico, el mero asunto de un arresto federal no permite espacio para otra acción que no sea la renuncia. Por eso solicitamos hoy la renuncia de ambos”, señaló Ríos.

“Cónsono con nuestra política pública, antes esbozada, el PNP despoja hoy mismo de todas las posiciones políticas a los alcaldes de Aguas Buenas y Humacao. Los procesos de reorganización en los dos municipios estarán a cargo del Secretariado del PNP hasta que se complete la elección de un nuevo alcalde según establecido en la Ley 107-2020, mejor conocida como el Código Municipal para Puerto Rico”.

Ríos adelantó que el partido estará en los próximos días realizando una conferencia de prensa para anunciar el proceso de selección de nuevo alcalde, que inicia con la renuncia de los ejecutivos municipales.