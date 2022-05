Personas como Joseph Fuentes le hacen daño al PNP, dice el exsecretario de campaña de Wanda Vázquez

Jorge Dávila, exsecretario del Partido Nuevo Progresista (PNP) y exjefe de la campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez, mantiene la confianza en el Partido Nuevo Progresista y asegura que los que le hacen daño a la colectividad son personas como Joseph Fuentes Fernández, recaudador que organizó un Súper Comité de Acción Política (Super PAC) para impulsar la candidatura del actual gobernador, Pedro Pierluisi.

Fuentes Fernández se declaró culpable hoy ante un juez federal por falsificar documentos para impedir que se conociera la identidad real de las personas que donaban al comité Salvemos a Puerto Rico (SPR).

Dávila sostuvo en entrevista con la Red Informativa que la aceptación de los hechos por parte de Fuentes Fernández es la reafirmación de las denuncias que ya había realizado en su contra, tanto con el contralor electoral como ante la Comisión Federal de Elecciones, (FEC).

Según el Departamento de Justicia federal, SPR habría recibido al menos $495,000 de parte de dos fundaciones sin fines de lucro creadas con el propósito de esconder las identidades de los verdaderos donantes. Las entidades fueron identificadas como Fundación por la Igualdad y Foundation for Progress, incorporadas el 9 de junio de 2020, a dos meses de la primaria novoprogresista en que Pierluisi derrotó a la entonces incumbente, Wanda Vázquez Garced.

Dávila manifestó que el esquema puso en desventaja significativa a Vázquez Garced e indicó que el esquema era peor de lo que pensaba.

“Eso es como si nuestra campeona Amanda (Serrano) fue a boxear con una mano amarrada. Claro que hay desventaja y obviamente… Hay muchos factores para ganar o perder un evento eleccionario pero ciertamente para eso la publicidad, para eso se recaudan fondos, es uno de los factores importantes y obviamente había una desventaja significativa”, señaló.

“Lo que sí nos hemos enterados todos de ayer para acá es que era peor el asunto porque la forma que lo hacían es que montaban un esquema a través de compañías fantasmas que yo lo denuncie en aquel momento. No tenían dirección física, no tenían agentes, registrador, los teléfonos, uno de ellos pertenecía a un Wendy’s que estaba cerrado y eso levantó sospecha. De hecho, te tengo que decir que el contralor electoral,la razón por la que archiva la querella es por falta de jurisdicción, pero sí continuó colaborando tanto con FEC como con las autoridades federales que le requirieron información”, sostuvo.

Dijo que su denuncia fue un acto legal que no le hace daño al partido que milita. “Hay gente tratando de decir que esa querella mía le va a hacer daño al PNP; yo creo que lo que le hace daño al PNP son las personas como Joey Fuentes que se acercan a los partidos, a los candidatos con algún tipo de mala intención y esos son los que le hacen daño al PNP, no es el que denuncia un acto ilegal, es la persona que cometió un acto ilegal,así que enfilen sus cañones con las personas que cometieron actos ilegales y no busquen excusas”, apuntó.

“Los cargos criminales y el esquema que se montó, te tengo que admitir que yo lo desconocía, yo lo que sí plantee en aquel momento y, de hecho, te aclaro que yo tanto radique querella ante el contralor electoral como ante la Comision Fedral de Elecciones, el FEC a los efectos de que había una coordinación entre la campaña del entonces candidato Pedro Pierluisi y el Super PAC de Joe Fuentes”, puntualizó.

Recalcó que los PAC y las donaciones son legales, pero lo que no se puede hacer “es una coordinación para la campana de un candidato”.