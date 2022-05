Pedro Pierluisi sobre arrestos a alcaldes: “Espero que la fuerza de la ley caiga sobre ellos”

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, reaccionó al arresto de dos alcaldes por parte de los federales en la madrugada de hoy y exigió la renuncia de ambos.

Durante horas de la madrugada el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó al alcalde de Humacao Reinaldo Vargas Rodríguez y al alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez.

“He sido firme con este tipo de caso y esta vez no es la excepción, por lo que exijo la renuncia inmediata de ambos alcaldes arrestados hoy y espero que la fuerza de la ley caiga sobre ellos y sobre cualquiera que piense en volver a fallarle a Puerto Rico. La corrupción es un mal social que no vamos a tolerar. Los arrestos de estos dos alcaldes son un duro golpe a la confianza del pueblo. Me parece increíble que tengamos que seguir pasando por esto, pero el Pueblo puede estar seguro que como gobernador y presidente de un partido no me temblará la mano para repudiar las acciones ilegales vengan de donde vengan”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.

Las autoridades federales darán más detalles sobre el arresto en una conferencia de prensa que se llevará a cabo a las 10:45 de la mañana.