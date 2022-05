Otro golpe a la confianza del pueblo

Al conocerse que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó esta madrugada a los alcaldes de Humacao, Reinaldo Vargas, y Aguas Buenas, Javier García, por supuesto actos de corrupción, líderes políticos no han dudado en expresar su rechazo a los eventos que pudieran estar relacionados con contratos en los municipios.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dijo a través de declaraciones escritas que siente “rabia y decepción de ver otra noticia donde se acusa a funcionarios públicos de faltar a la confianza al pueblo”.

Alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez

“Conozco de años a los alcaldes de Aguas Buenas y Humacao y me sorprende que mientras trabajábamos para avanzar con la reconstrucción de sus respectivos municipios, según las acusaciones, le estuvieran fallando a su pueblo a escondidas. Tengo que reconocer al equipo del FBI por el trabajo que hacen para salvaguardar la integridad del servicio público”, sostuvo.

Aseguró que las imputaciones a los ejecutivos municipales lacera los “avances” en la capital federal para la aprobación y flujo de fondos federales.

“Como vicepresidenta del PNP exijo que ambos alcaldes se desliguen de sus puestos para darle espacio a la continuidad de los trabajos de reorganización y que ellos se enfoquen en su caso judicial. Como puertorriqueña hago un llamado a la sensatez de todo servidor público, no importa su afiliación partidista”, manifestó.

Actualmente, son cinco los alcaldes que han sido arrestados por los federales por actos de corrupción. El primero en ser arrestado fue el acalde de Cataño, Félex “El Cano” Delgado, quien se declaró culpable de un esquema de soborno con fondos federales. Posteriormente, arrestaron al alcalde de Guaynabo, Angel Pérez Otero, quien enfrenta tres cargos por conspirar para cometer soborno. Luego el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, renunció a la poltrona municipal al declararse culpable por esquema de soborno. Y hoy se concretan los arrestos de los mandatarios de Aguas Buenas y Humacao.

El gobernador Pedro Pierluisi, por su parte, exigió la renuncia de ambos ejecutivos municipales.

“He sido firme con este tipo de caso y esta vez no es la excepción, por lo que exijo la renuncia inmediata de ambos alcaldes arrestados hoy y espero que la fuerza de la ley caiga sobre ellos y sobre cualquiera que piense en volver a fallarle a Puerto Rico. La corrupción es un mal social que no vamos a tolerar. Los arrestos de estos dos alcaldes son un duro golpe a la confianza del pueblo. Me parece increíble que tengamos que seguir pasando por esto, pero el pueblo puede estar seguro que como gobernador y presidente de un partido no me temblará la mano para repudiar las acciones ilegales vengan de donde vengan”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.

Mientras, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, aseguró que “una vez más se mancha la reputación de los que ocupamos cargos públicos”.

Manifestó que la situación abona al “descontento y la desconfianza que la gente manifiesta cada vez que se conoce de una situación similar”.

“No hay razón para desviarse de la sana administración ni justificación para la comisión de actos de corrupción. Tenemos las herramientas, los recursos y el apoyo disponible para mantener una conducta ética. A eso es el llamado”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, también se expresó sobre la noticia con la que despertó el país y manifestó que “son más los funcionarios públicos que salen a la calle a servirle al pueblo.

“No hay duda que los arrestos de funcionarios electos por una ambición individual, o un esquema creado para el pillaje, lacera la reputación de todos los que trabajamos en el servicio al país. Somos más los funcionarios públicos que salimos todos los días a la calle a servirle al pueblo y procurar hacer cada día más con menos. Somos más los alcaldes, alcaldesas, legisladores, empleados y voluntarios que luchamos porque nuestra gente tenga un mejor porvenir. Somos más los que aceptamos servirle al pueblo y no aprovecharnos del poder para fines personales. Hoy reafirmamos nuestro apego a la legalidad y a las buenas prácticas administrativas, y rechazamos los actos de corrupción vengan de donde vengan. Nuestro llamado a las autoridades locales y federales es a que continúen su labor. La confianza de nuestro pueblo en el servicio público es un bien valiosísimo que honramos quienes trabajamos diariamente con honestidad”, apuntó.

Las autoridades federales darán más detalles sobre el arresto en una conferencia de prensa que se llevará a cabo a las 10:45 de la mañana.