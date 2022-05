Alcalde de Fajardo pone a disposición del DE y DRD facilidades deportivas

El alcalde del Municipio de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, junto al representante, Carlos Méndez, y la senadora Marissa Jiménez tuvieron una reunión con el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Rey Quiñones y personal del Departamento de Educación (DE) en la Casa Alcaldía del pueblo.

Meléndez Méndez, dijo que la reunión se dio con el objetivo de auscultar posibilidades y alternativas para darles mayor participación en las distintas disciplinas deportivas a los niños y jóvenes del pueblo. El alcalde busca estimular la participación de los estudiantes en diferentes clínicas y torneos.

Añadió que Fajardo cuenta con múltiples facilidades deportivas en distintas comunidades, además de las instalaciones del Complejo Deportivo. Dicho centro deportivo cuenta con canchas de baloncesto, parque de pelota, parques de soccer, pista de caminar, un natatorio, un coliseo ecuestre, un gimnasio de boxeo y canchas de voleibol, entre otras áreas.

“Lo que estoy haciendo es poniendo a disposición del Departamento de Educación y del mismo Departamento de Recreación y Deportes las facilidades deportivas que tenemos en el pueblo para que ellos puedan celebrar eventos aquí, no solo con estudiantes de Fajardo, sino que de otros municipios también. Que no se vean limitados en hacer deportes con los estudiantes porque no tengan donde hacerlos”, manifestó el alcalde.

Meléndez Méndez, destacó que, para el calendario escolar de agosto pueden tomar en consideración las facilidades deportivas del municipio. Añadió la importancia de expandir el tiempo de participación en el deporte de los niños y jóvenes con miras a reducir la deserción escolar.