Pierluisi dice respetará el derecho aplicable sobre el aborto

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que su inclinación es “respetar el derecho aplicable” en cuanto al tema del aborto en Puerto Rico.

“No voy a adelantar criterios, salvo a decir que mi práctica usual es revisar cuál es la postura de las agencias del ejecutivo. La mía es respetar el derecho aplicable… para mi es relevante lo que exprese la clase médica, para mi es relevante lo que tiene que decir el secretario de Salud, es relevante lo que tiene que decir nuestro secretario de Justicia”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Del mismo modo, el gobernador no quiso adelantar criterio sobre si el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos deje a discreción de los estados y territorios el que se limite o no el aborto, Pierluisi Urrutia mencionó que: “estaría yo especulando en cuanto a si eso va a ocurrir o no. Hay que esperar. En Puerto Rico se ha atendido de forma segura y así seguirá siendo en el futuro, no importa cuál sea el resultado de este caso en el Tribunal Supremo”.

Sobre el proceso legislativo del Proyecto del Senado 693, el gobernador aseguró que: “Yo lo que espero es que este asunto se atienda con mucha mesura, con mucha sensibilidad, con mucha prudencia y razonabilidad. Aquí hay que respetar los derechos de las mujeres, también el sentir de la iglesia sobre este tema. Pero, por otro lado, lo que he visto de las vistas en este momento es que la mayoría de las terminaciones de embarazos en Puerto Rico ocurre bien a principio de los embarazos, así que no tenemos una situación, por lo que he visto, que deba generar mayor preocupación”, señaló.

“Estoy en espera de ver lo que sucede en ese proceso legislativo. Ya el Departamento de Justicia se expresó, hizo unos señalamientos, levantó unas objeciones y espero que se atiendan y por otro lado el Departamento de Salud sometió un memorial explicativo extenso y entiendo que el secretario (Carlos Mellado López) estará compareciendo y yo lo que le pido a los miembros de la Asamblea Legislativa es que atiendan los señalamientos de esas dos agencias que tienen jurisdicción directa sobre este asunto”, añadió.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó este martes que podrían revocar el derecho al aborto en relación con el caso Roe versus Wade.