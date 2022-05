Niegan hallazgo de que ‘hackers’ accedieran datos de clientes Autoexpreso, pero es un riesgo que tampoco se descarta

El secretario auxiliar en tecnología de La Fortaleza, Enrique Volckers descartó que al momento tengan evidencia sobre robo de datos personales de los clientes de Autoexpreso en el hackeo del cual el sistema de la Autoridad de Carreteras y Transportación fue víctima, sin embargo, tampoco descartó que eso sea una posibilidad.

“Todo hackeo plantea ese riesgo de que información personal haya estado en riesgo. Al momento de la investigación no se ha encontrado ninguna evidencia de que información personal del ciudadano haya sido bajada de ese sistema y haya sido usada en otros sistemas”, dijo Volckers en entrevista radial (WKAQ).

Así mismo, el informático sostuvo que sí hay un segundo sistema para back-up que ya está corriendo pruebas para subir el Autoexpreso. “Ese segundo sistema no está en vivo, no está conectado. Ya el sistema está subiendo. Se validó y ya se están haciendo pruebas”, dijo el funcionario, quien no quiso ofrecer una fecha estimada para restablecer el sistema de Autoexpreso.

Aunque no se descartó que un hacker local fuese el responsable, Volckers indicó que la variante identificada indica que no necesariamente son saber piratas locales.

“Esto es un ataque de verdad”, dijo Volckers. El funcionario reconoció que hay muchos sistemas en el gobierno que están en riesgo de ser hacheados, aunque sostuvo que trabajan con sistemas de seguridad.

Una vez más, se indicó que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) tiene a su cargo la investigación sobre el ataque al Autoexpreso.

Volckers enfatizó que buscarán un sistema para cobrar los peajes dejados de cobrar de forma que no impacto de un golpe a los conductores.