Luis Raúl Torres se desafiliará del PPD y será legislador independiente

El representante Luis Raúl Torres anunció de manera oficial su desafiliación del Partido Popular Democrático (PPD) para ser legislador independiente.

Torres quien es representante del precinto 2 de San Juan, tomó la decisión luego de que el Senado colgara el Proyecto de la Cámara 0776 que buscaba que la ciudadanía tuviera conocimiento sobre con quién se negocia una Alianza Público Privada (APP) y que la emprese inviertiera capital propio.

¡Que me boten del partido! Porque eso es lo que se pasan diciendo ‘que que los que se quieran ir que se larguen. Yo me voy a desafiliar, yo lo dije ya. Me voy a desafiliar del Partido Popular. Con esto colmaron la copa, porque si aquí no hay compromiso para defender los intereses del país, no hay compromiso para proteger a nuestro pueblo. Voy a ser legislador independiente desde ya”, expresó el representante en entrevista con Radio Isla 1320.

El legislador aseguró que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, ya está al tanto de su determinación.

Hace unas semanas había indicado que tenía pensada la idea de salirse del partido, sin embargo, asegura que esta determinación sobre el proyecto “colmó la copa”.

Torres es representante del precinto 2 de San Juan desde el año 2001.