Justicia evalúa querella contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero

La División de Integridad Pública del Departamento de Justicia evaluará la querella presentada por los excandidatos a la alcaldía de San Juan contra el actual alcalde Miguel Romero por sus supuestos vínculos con la empresa JR Asphalt, compañía involucrada en esquemas de corrupción en varios municipios.

La querella fue radicada el pasado lunes por Adrián González, Rossana López y Manuel Natal, quienes exigen una pesquisa contra Romero, esto en momentos en que, según fuentes de Las Noticias de Teleonce, los federales también investigan al alcalde de San Juan y la contralora, Yesmin Valdivieso audita las contrataciones a través de la Autoridad de Tierras.

La portavoz del Departamento de Justicia, Joan Hernández explicó que una vez se recibió el referido, el secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli, lo entregó el martes a la División para iniciar una evaluación y decidir si se inicia una investigación. El proceso se asigna a un fiscal, cuyo nombre no fue revelado de inmediato. En un término de 15 días, el fiscal determinará si procede la investigación y si le aplica la Ley de Fiscal Especial Independiente.

“Conforme al proceso ordinario, se asigna un fiscal para que evalúe el referido y si le aplica la Ley del FEI. De ser así, Justicia tiene 15 días para notificar a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente si realizará una investigación preliminar”, expresó el secretario en declaraciones escritas.

Se espera que la determinación se dé a fin de mes cuando se cumplen los 15 días otorgados al fiscal.

La pasada semana Romero acudió a varios medios a decir que nunca había otorgado un contrato a la empresa JR Asphalt. Aseguró, entonces, que la empresa le había “regalado” asfalto a comunidades de San Juan que él representaba coincidentemente durante su campaña a la alcaldía capitalina. Sin embargo, detractores del alcalde continúan sacando a la luz pública documentos, fotos y hasta videos que contradicen su versión y apuntan a que sí se le otorgaron subastas en el Municipio de San Juan.

Metro ha intentado en reiteradas ocasiones obtener una entrevista con el ejecutivo municipal, pero sus representantes expresaron que no desea abordar más el asunto. La gestión se realizó infructuosamente desde la semana pasada.

Aquí repasamos algunas de las alegaciones que se le imputan al alcalde de San Juan:

· A JR Asphalt sí se le otorgaron subastas en el Municipio de San Juan

– El 3 de agosto de 2021, el ingeniero Víctor Joglar Díaz, presidente de la Junta de Subastas del Municipio de San Juan, informó que se le había adjudicado a JR Asphalt $327,543.16 la subasta, con el número 2021-015, que era para mejoras en el Parque Pasivo San Gerardo, tras recibir daños por el paso del huracán María. Además, el 23 de agosto de 2021, Joglar Díaz, también informó que se le adjudicó a JR Asphalt $601,759.41, otra subasta con el número 2021-016, para mejoras en el Parque Pasivo en Villas de San Diego en la Urbanización San Juan Gardens. Sin embargo, el secretario municipal de San Juan, Noel Mercado, declaró por escrito que aunque otorgaron cuatro subastas a la empresa por alegadamente tener el precio más bajo, “el Municipio en los trámites posteriores de verificación, confirmó que la corporación incumplió con requisitos necesarios para el otorgamiento de los contratos, requisitos que son impuestos en nuestro ordenamiento jurídico en contratos altamente regulados por ser sufragados por fondos públicos. Como consecuencia de esto, desde el 23 de septiembre de 2021, el Municipio tomó la determinación de no otorgar contrato alguno a dicha compañía en atención a la protección del interés público”.

· Miguel Romero aparece firmando un contrato para JR Asphalt

– El programa de televisión Cuarto Poder de Wapa TV reveló un documento en el que el alcalde estampó su firma junto con la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez para contratar a la empresa en controversia. El contrato identificado con fecha del 29 de junio de 2021 se otorgó tras una resolución del representante por el Distrito 3 Juan Oscar Morales. La contralora, Yesmin Valdivieso dijo al mismo medio que a su juicio se está jugando con el lenguaje al rendir explicaciones sobre los trabajos que hizo en San Juan JR Asphalt.

· La determinación de la Junta de Subastas de San Juan para inicialmente otorgar subastas a JR Asphalt se dio a pesar de que su precio no era el más económico

– Aunque en declaraciones escritas el secretario municipal de San Juan, Noel Mercado había dicho que las subastas otorgadas a JR Asphalt en San Juan era porque su propuesta fue la más económica, esta semana el legislador municipal de la capital por el Partido Popular Democrático, Manuel Calderón, reveló que la licitación de la empresa en controversia no era la más barata.

Excandidatos a la alcaldía de San Juan refieren al alcalde a Departamento de Justicia

– Adrián González, Rossana López y Manuel Natal, exigen una pesquisa contra Romero y sus supuestos vínculos con la empresa JR Asphalt. Sobre este punto, Romero tampoco estuvo disponible para responder preguntas, limitándose a emitir unas declaraciones escritas en las que despacha como una agenda política la querella en Justicia. Sin embargo, asegura que le dará la bienvenida y colaborará con cualquier investigación de agencias pertinentes. Una vez más, utilizó como argumento que no hubo contrato entre San Juan y JR Asphalt desde su incumbencia, pero no abordó asuntos como las subastas otorgadas, a pesar de la empresa no ser el menor postor, ni su firma en un contrato a la compañía junto con la exadministradora de la Autoridad de Tierras mediante una resolución legislativa.