Comisionado de la Policía pide disfrutar con responsabilidad las Justas de la LAI

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, le pidió el miércoles a los participantes, espectadores y visitantes que se darán cita en Ponce, con motivo de las justas universitarias, que disfruten de los eventos deportivos y recreativos de manera segura y responsable.

“Este será el primer evento masivo y de duración extensa que se realizará en la Isla desde el inicio de la pandemia. Queremos asegurarnos de que, tanto las competencias como los espectáculos y otros eventos de carácter social, transcurran sin incidentes, en armonía y con respeto hacia los demás. Nuestros efectivos estarán vigilantes y comprometidos con proteger vida y propiedad. Sin embargo, todos tenemos que aportar con nuestras acciones”, dijo López Figueroa en declaraciones escritas.

La ciudad de Ponce será la sede principal del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) que se celebrará en el estadio Francisco “Paquito” Montaner hasta el próximo 7 de mayo, después de una interrupción de dos años. Las justas de atletismo reúnen a cientos de universitarios que también asisten a actividades artísticas y actos musicales, que este año se llevarán a cabo del jueves 5 al sábado 7 de mayo.

“En los pasados años se han reportado incidentes aislados de peleas. Sin embargo, lo que más se ha reportado y que nos genera la mayor preocupación es la cantidad de personas intoxicadas con alcohol. Aunque la atención médica de estos corresponde a los profesionales de la salud, el aspecto de seguridad recae sobre la Policía. Muchas personas se exceden en el consumo de bebidas alcohólicas. Esto pueden generar problemas e incluso provocar la comisión de delitos, que requieran la intervención de nuestros agentes”, señaló.

Un renglón en el que la Policía concentrará los esfuerzos de vigilancia es el de accidentes de autos. Sobre el particular, López explicó que, en los años previos a la declaración de la pandemia, se reportaron 43 accidentes de auto, en 2018, y 38 en el 2019. “Exhortamos a los conductores a ser moderados en el consumo de alcohol y delegar en un conductor autorizado, a usar el cinturón de seguridad y a seguir las normas de tránsito, en particular la de no usar el teléfono celular mientras conducen”, declaró el comisionado de la Policía.