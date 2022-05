Ángel Crespo da positivo a COVID-19

El exjefe del Cuerpo de Bomberos y exdirector ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Ángel Crespo Ortiz anunció a través de sus cuentas sociales que dio positivo a coronavirus, COVID-19.

“Estoy positivo al COVID-19. Experimenté síntomas el pasado viernes. Estaba regresando a Puerto Rico de los Estados Unidos... el domingo me hice una prueba casera que dio positivo, pero no fue hasta ayer [lunes] que llegamos al laboratorio y me notifican que, en efecto, estaba positivo al COVID-19.

Este dijo, además, que se encuentra bien. “Tuve fuerte dolor muscular, dolor de cabeza bien fuerte... experimentamos un poco de fiebre y ya no tenemos ninguno de esos síntomas.