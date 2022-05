Abogado de Félix Verdejo no descarta que muden el caso fuera de Puerto Rico por demasiada atención mediática

Tras un año del asesinato de la joven Keishla Rodríguez, el principal acusado Félix Verdejo tiene nueva representación legal quien señaló el “daño” que le hace la atención mediática que tiene el caso.

Se trata de Jayson González quien en entrevista con el programa Lo Sé Todo de Wapa TV, destacó la dificultad del caso por la constante información que sale en los medios sobre el mismo.

“Si los medios nos dejan trabajar, este caso lo podemos resolver de una mejor manera, pero el problema es que la prensa y la televisión está entrevistando personas como estamos haciendo en este momento y mucho de lo que están exponiendo son argumentos que muchas veces no tienen base, no tienen justificación o no sabemos de dónde sale esa información y la prensa a nosotros nos hace daño”, expresó el licenciado.

González añadió que escoger un jurado imparcial para este caso se dificulta debido a la atención mediática que ha tenido desde el principio, del mismo modo, no descartó que el juicio se pueda mudar a otra jurisdicción de los Estados Unidos.

Por otro lado, el licenciado no quiso emitir comentarios sobre el estado de ánimo actual de Félix Verdejo.

El exboxeador es el principal sospechoso del caso del asesinato de Keishla Rodríguez quien desapareció y posteriormente fue encontrada sin vida en la laguna de San José, debajo del Puente Teodoro Moscoso. La joven se encontraba embarazada.

Los hechos ocurrieron a finales de abril y principios de mayo del 2021.