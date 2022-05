“Todas esas irregularidades nos ha tocado resolverlas ahora”, dice el alcalde de Guánica ante los señalamientos del Contralor

El alcalde de Guánica, Ismael ‘Titi’ Rodríguez Ramos, reaccionó hoy al más reciente informe del Contralor, donde se señalan serias irregularidades como pagos dobles a contratistas y malos manejos en términos de contabilidad durante la administración del exalcalde Santos ‘Papichi’ Seda y aseguró que “ya se están corrigiendo”.

“Este informe M-22-22 cubre del 1 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2019, de manera que todas esas irregularidades nos ha tocado resolverlas ahora. Hemos estado trabajando mano a mano con los auditores de la Oficina del Contralor para aplicar las medidas correctivas, e incluso al inicio de mi administración adquirimos un nuevo sistema de contabilidad (Rock Solid), que provee mayores controles y detalles en las labores”, señaló el Alcalde.

Los hallazgos la Contraloría de Puerto Rico son los siguientes:

1 - Pagos duplicados y en exceso; y otras deficiencias en los comprobantes de desembolso relacionados con el recogido de escombros. El Municipio realizó pagos duplicados por $75,284. Del 13 de julio de 2018 al 22 de abril de 2019, el Municipio emitió 4 pagos por $416,236 a 3 contratistas. Como parte de los justificantes de pago incluidos en los comprobantes de desembolso se incluyeron 20 facturas que incluían trabajos que ya se habían pagado, entre otros.

2 - Declaraciones informativas no preparadas y otras preparadas incorrectamente. En uno de los casos ocurrido en el año contributivo 2018, el informe que preparó el Municipio para un contratista, no reflejaba los $20,835 retenidos por el Municipio. Dicha retención está relacionada con 6 pagos por $463,270. El Municipio tampoco pudo proveer evidencia de que hubiera remitido al Departamento de Hacienda las retenciones realizadas al contratista.

3 - Deficiencias relacionadas con las conciliaciones bancarias y los informes mensuales. El Municipio utilizaba como cuentas corrientes dos cuentas bancarias de dos bancos comerciales, para las cuales no realizaba las conciliaciones individualmente. En su lugar, preparaba una sola conciliación para ambas cuentas y no indicaba los números de cuentas ni detallaba la institución bancaria de donde procedían los ingresos y los desembolsos. No se prepararon 234 conciliaciones bancarias de las 26 cuentas que se mantenían activas en la AAFAF, correspondientes al período de diciembre de 2018 a agosto de 2019.

4 - Deficiencias relacionadas con los cheques en blanco. Al 19 de agosto de 2019, permanecían sin anular 11,912 cheques en blanco de 53 cuentas bancarias. Dichos cheques fueron adquiridos por el Municipio previo a la implementación del sistema mecanizado de contabilidad. De estos, 2,902 correspondían a 16 cuentas activas y 9,010 cheques pertenecían a 37 cuentas cerradas del Municipio. Del 19 de septiembre de 2016 al 12 de junio de 2018, el Municipio emitió, mediante el sistema mecanizado, 515 cheques por $696,569 que incluían la misma numeración que los cheques que permanecían en blanco sin anular.

5 - Del 2 de septiembre de 2015 al 30 de agosto de 2019, se aprobaron 66 órdenes ejecutivas y 15 resoluciones de la Legislatura Municipal para autorizar 309 transferencias de crédito por $3,154,248 entre partidas presupuestarias. El examen realizado sobre dichas transferencias de crédito reveló que, del 18 de septiembre de 2015 al 19 de junio de 2019, se autorizaron 93 transferencias de crédito entre partidas presupuestarias por $1,250,302, para las cuales no se encontró, ni los funcionarios municipales nos suministraron, las certificaciones de sobrantes requeridas para sustentar las mismas.

“Hemos recibido un Municipio que estaba mal administrado y así lo evidencia este Informe del Contralor. Estamos enderezando el barco y continuaremos sin descanso por el bien de todos los guaniqueños y visitantes”, dijo Rodríguez Ramos en declaraciones escritas.