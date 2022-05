Psíquico del FBI revela que los mensajes que recibió de Debanhi desde el más allá

El caso de Debanhi Escobar, sigue siendo un misterio que genera indignación tanto en su país como en el mundo . En medio de toda la situación y después de que la encontraron en una cisterna de un hotel, un vidende que trabaja para el FBI habló sobre la muerte de la joven mexicana de 18 años y reveló algunos mensajes que ella le habría comunicado desde el más allá.

El doctor Rob Cissna, reconocido psíquico de Estados Unidos que ha ayudado a resolver varios casos del FBI, se pronunció en una entrevista para el programa mexicano Chisme No Like. El vidente indicó que lamentablemente, la joven fue violada y asesinada y que el hecho se relaciona con el cartel de Monterrey.

Debanhi Escobar El caso de Debanhi Escobar se ha tergiversado entre teorías y especulaciones

“Este es un caso muy difícil, ella murió porque se involucró con gente que está involucrada en el cartel. No fue su intención, simplemente la vieron. Este hombre en particular es uno de los miembros del cartel de Monterrey. Se sabe que la lleva a un hotel particular donde la ató, la violó y la asesinó, y lo ha hecho antes”, señaló el vidente.

Además, Cissna indicó que Debanhi no hizo nada malo pero que el asesino la vio. “Ella estaba en una fiesta, fue vista, a él realmente le gustaba ella, pero a ella no le gustaba él. Ella lo rechazó y él la mató. Se separaron, y luego él volvió por ella”.

En ese contexto, el vidente envió un mensaje de Debanhi para su familia. “Ella quiere que su familia sepa que es una buena chica. Ella no quería ir y no quería hacer cosas malas. Quiere que su mamá lo sepa, especialmente porque hay muchos rumores sobre ella que no son ciertos”.

Otras mujeres halladas muertas

Así también, Cissna contó que el asesino ha hecho lo mismo antes con dos mujeres más. Un hecho que sorprende aún más debido a que la entrevista fue realizada a principios de la semana pasada y el 1 de mayo se dio a conocer que han encontrado dos mujeres más muertas en el mismo hotel, según el medio Imagen Noticias, del canal mexicano Zea, pero que las personas aledañas a este lugar no quieren denunciar debido a amenazas. Además, el doctor indicó que hay relación entre el asesino y el personal del hotel.

“Ha hecho esto antes con otras dos mujeres. No es la primera vez que mata y viola. Ella dice que este hombre es conocido por ir a ese hotel donde a ella la encontraron. Este hombre es bien conocido por el personal del hotel, ellos le tienen miedo, pero también les paga y uno de los miembros del personal debe salir y decir lo que sabe (…) Hay muchas mujeres que fueron violadas, pero hay otras dos mujeres que fueron asesinadas en el ultimo año, ella es la tercera de la que él se hace cargo”, detalló.

Debanhi Escobar, motel Nueva Castilla NL Foto: Google Maps / Especial

Cuando le preguntaron sobre el taxista, Cissna indica que deben seguir investigándolo. “Me dice (Debanhi) que realmente deberían investigarlo, deben investigarlo una y otra vez y otra vez, y encontrarán lo que buscan”.

Finalmente, el doctor indicó que necesitan que se revele al asesino. “Estoy rezando mucho para que alguien del hotel se presente y diga lo que sabe sobre este asesino, antes de que mate a alguien, tal vez incluso a su propia hija”.