Padre de Debanhi manda mensaje a sus amigas: “Les deseo una larga vida”

El padre de Debanhi envió un mensaje a las amigas de su hija y les pidió ayuda para conocer la verdad sobre lo que sucedió la noche de su desaparición. Mario Escobar habló con medios de comunicación y dijo qué es lo que desea para las jóvenes que acompañaban a su hija a la fiesta.

Padre de Debanhi envía mensaje a las amigas de su hija

Mario Escobar dijo que no ha hablado con las amigas de Debanhi después de que ellas dieran algunas entrevistas tras darse a conocer la noticia de su desaparición y posterior hallazgo de su cuerpo.

Lo único que podría pedirles es que hablen si saben algo sobre lo que pasó esa noche que Debanhi perdió la vida, pues su familia necesita respuestas.

“Que digan la verdad, que no tengan miedo, que la sociedad quiere saber. Que dios las bendiga, que eran de la edad de mi hija, que espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija. Que estoy destrozado y que por algo pasan las cosas. Y que Dios las bendiga, que digan la verdad, si se sienten amenazadas, pues que lo hablen”

Al ser cuestionado sobre la presunta pelea que sucedió entre Debanhi y una de sus amigas, él dijo que aún está por verse si es necesario que sus amigas vayan a hacer otra declaración en la Fiscalía de Feminicidios.

Debanhi Escobar La joven fue encontrada muerta en una cisterna del Motel Nueva Castilla (Especial)

Mario Escobar también reveló que debido a las investigaciones no ha podido llevar un duelo normal y que lo que desea es dejar descansar a su hija.

“Lo que más quiero es dejar descansar a mi hija. No he tenido duelo, mi corazón sufrió una embolia y ahí se quedó. Ustedes no saben lo que yo pudiera sentir, pero es mi forma de ser, ser un poco fuerte. Yo lo que quiero es saber la verdad”

Esto surge después de que la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinoza, confirmara que un hombre se bajó de un automóvil en el Motel Nueva Castilla, donde fue localizado el cuerpo de Debanhi el pasado 21 de abril.

Hasta el momento han sido asegurados cinco vehículos que fueron identificados por el material gráfico analizado, y las cinco personas que los manejaban ya fueron interrogadas como parte de las investigaciones sobre este caso, las cuales fueron identificadas por las cámaras de seguridad instaladas en la entrada del motel.