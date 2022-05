Miguel Romero dice referido de excandidatos en su contra son motivados por “agenda política”

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, dio la bienvenida al referido al Departamento de Justicia que realizaron en conjunto los excandidatos al puesto en el año 2020.

El referido fue realizado por Manuel Natal Albelo del Movimiento Victoria Ciudada (MVC), Rossana López León del Partido Popular Democrático (PPD) y Adrián González Costa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en un documento de 46 páginas sobre los alegados señalamientos contra el alcalde y su supuesto vínculo a la empresa J.R. Asphalt.

“Durante las últimas horas, aquellos que no resultaron electos en la contienda a la alcaldía de San Juan, motivados por su agenda política, han enviado una carta solicitando al Departamento de Justicia que evalúe todos los procedimientos relacionados con la compañía JR Asphalt Inc. en el Municipio de San Juan. Primeramente, damos la bienvenida a cualquier revisión que las autoridades pertinentes quieran hacer de los procedimientos de subasta y otorgamiento de contratos en el Municipio de San Juan; el gobierno municipal colaborará gustosamente con toda evaluación que valide que los trámites se han manejado conforme a la ley”, expresó Romero en declaraciones escritas.

“Más, sin embargo, es importante recalcar que el Municipio de San Juan no otorgó contratos con JR Asphalt Inc. desde enero del 2021 cuando asumí las riendas como alcalde. Nuevamente, rechazamos cualquier señalamiento o vinculación por asociación, o referencia sin base alguna, con cualquier acto en nuestra administración municipal que se aleje del rigor legal y reglamentario en el manejo de fondos y de propiedad pública. A pesar de que resulta evidente la intención de esta agenda política de quienes no saben perder en una democracia, atenderemos como corresponde cualquier investigación formal del Departamento de Justicia y cualquier otra entidad pertinente para que puedan constatar que en el Municipio de San Juan, todo lo relacionado a esta y todas las subastas que hasta ahora se han manejado, se han atendido con responsabilidad, integridad y transparencia”, añadió.

“De parte del Municipio habrá total colaboración con los trámites que correspondan a una investigación que sea seria y correctamente manejada y que no tenga visos de sesgo político o intenciones maliciosas como hasta ahora ha sido de parte de quienes acusan y señalan en foros públicos sin saber y sin tener evidencia alguna de ilegalidades. Tristemente las medias verdades, la confusión y hasta la difamación, se han convertido en herramientas comunes de quienes no tienen ningún interés por la verdad ni por el bienestar del pueblo”, indicó.

Desde la semana pasada, el alcalde de San Juan ha negado la información sobre su supuesto acuerdo entre Romero y la empresa JR Asphalt para que esta realizara labores de repavimentación en el Distrito 2 de San Juan al que representaba en el Senado antes de pasar a la alcaldía. En el reportaje se indica que supuestamente se acordó repavimentar esta zona a cambio de favorecer a la compañía con contratos del Municipio cuando este resultara electo alcalde.

Posteriormente se publicó información sobre supuestos contratos que se otorgaron a la compañía vinculada a actos de corrupción en Cataño y Guayama. Sin embargo, el alcalde también negó la información.