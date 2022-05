Contralor revela que Municipio de Guánica emitió pagos duplicados por más de $75 mil a contratistas por recogido de escombros

La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica.

El Informe revela que del 2018 al 2019 el Municipio emitió pagos duplicados por 75,284 dólares, a tres contratistas por el recogido de escombros generados por los huracanes Irma y María. Además, en los comprobantes de desembolsos se incluyeron 20 facturas de servicios previamente pagados. El hallazgo devela también, que el Municipio pagó 12,001 dólares a un contratista en exceso de lo facturado y 1,249 dólares a otro contratista por servicios no contratados. Estas situaciones se atribuyen a que la preinterventora y las directoras de Finanzas y Presupuesto en funciones se apartaron de sus deberes y no protegieron los intereses del Municipio.

La auditoría de cinco hallazgos señala que el Municipio no preparó las declaraciones informativas correspondientes a los 376,665 dólares desembolsados a cuatro contratistas en el 2017. Además, la Declaración Informativa de un contratista, no reflejaba los 20,835 dólares retenidos e indicaba una cifra de pago en exceso por 64,840 dólares a la cantidad desembolsada. De hecho, el Municipio no presentó evidencia de haber remitido la cantidad retenida al Departamento de Hacienda. Esta situación, propicia la evasión contributiva y expuso al contratista al pago de contribuciones que no le correspondían.

Los auditores detectaron múltiples deficiencias con las conciliaciones bancarias y los informes mensuales. Por ejemplo, el Municipio no realizaba conciliaciones individuales de las dos cuentas bancarias que tenía en bancos comerciales, no preparó 234 conciliaciones bancarias de las 26 cuentas activas en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, y se reflejaba una diferencia de 727,395 dólares entre las conciliaciones y los balances en las cuentas del Centro de Salud. Además, de julio de 2016 a junio de 2019, el Municipio no había preparado el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos. Estas situaciones propician que se cometa errores, irregularidades e impide mantener información confiable.

Contrario a la ley y reglamentación vigente, el Municipio no había anulado 11,912 cheques en blanco de 16 cuentas bancarias activas y 37 cuentas bancarias cerradas. Además, del 2016 al 2018, el Municipio emitió mediante el sistema mecanizado, 515 cheques con la misma numeración que los cheques en blanco sin anular.

El Informe indica que del 2015 al 2019, se autorizaron 93 transferencias de crédito entre partidas presupuestarias por 1,250,302 dólares sin las certificaciones de sobrantes requeridas. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-17-01 del 2 de agosto de 2016.

Al 25 de noviembre de 2019, estaban pendientes de resolución en los tribunales, seis demandas civiles contra el Municipio por 27,998,156 dólares. La auditoría comenta también de 12 casos presentados por empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público por reclamaciones de retención, traslados y reducción de jornada laboral, entre otras.

Este segundo y último informe de Guánica, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.