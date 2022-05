Biden reacciona a borrador del Congreso sobre el aborto: “El derecho de la mujer a elegir es fundamental”

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reaccionó a la filtración de un borrador de la Corte Suprema sobre la decisión en torno al aborto y que sugiere que los jueces podrían anular el derecho constitucional a terminar un embarazo.

“No sabemos si el borrador es auténtico, o si refleja la decisión final de la corte. Con esa precaución crítica, quiero aclarar tres puntos sobre los casos que analiza la Corte Suprema”, expresó Biden.

“En primer lugar, mi Administración argumentó con firmeza ante la corte en defensa de Roe v. Wade. Dijimos que se basa en una larga línea de precedentes que reconocen ‘el concepto de libertad personal de la Decimocuarta Enmienda [...] contra la interferencia del Gobierno en decisiones intensamente personales’. Creo que el derecho de la mujer a elegir es fundamental, Roe v. Wade ha sido la norma en el país durante casi 50 años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no se anule”, indicó el presidente de Estados Unidos.

Además, fue enfático en que si el Tribunal Supremo anula el derecho al aborto quedaría en manos del Congreso y exhortó a los votantes a participar de las elecciones del próximo noviembre para llenar escaños con legisladores que crean en el aborto.

“Si la Corte Suprema anula Roe v. Wade, dependerá de los oficiales electos en todos los niveles de Gobierno de nuestra nación proteger el derecho de las mujeres a decidir. Y dependerá de los votantes elegir en noviembre a responsables políticos a favor del derecho a decidir. A nivel federal, necesitaremos más senadores a favor, y una mayoría en la Cámara de Representantes para convertir Roe v. Wade en ley, algo en lo que voy a trabajar y firmar como legislación”, expresó.

Un anteproyecto de opinión deja entrever que la Corte Suprema de Estados Unidos podría disponerse a anular el fallo del caso Roe contra Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país, según un reporte publicado por Politico el lunes.

La decisión de revertir Roe podría llevar a implementar prohibiciones al aborto en aproximadamente la mitad de los estados y podría tener enormes ramificaciones en los comicios de este año. Pero se desconoce si el borrador representa la última palabra del máximo tribunal en este asunto, pues a menudo las opiniones varían durante el proceso de redacción.

Sea cual sea el resultado, el reporte de Politico representa un vistazo extremadamente inusual al proceso confidencial de deliberación de la corte, particularmente en un caso de tal importancia.

“Roe estuvo notablemente mal desde el principio”, asegura el anteproyecto de opinión. El borrador está firmado por el juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora de seis jueces del tribunal, frente a tres liberales. Alito fue nominado por el expresidente George W. Bush.

El documento fue calificado como “el primer borrador” de la “opinión de la corte” sobre un caso que impugna la prohibición de Mississippi al aborto luego de 15 semanas de gestación, caso conocido como Dobbs contra la Organización de la Salud de las Mujeres de Jackson.

El tribunal tiene previsto emitir un fallo sobre el caso a finales de junio o los primeros días de julio, antes de que expire su periodo de sesiones.

En términos prácticos, el anteproyecto de opinión afirma que no existe un derecho constitucional a los servicios de aborto, y permitiría a cada estado regular de manera más estricta el procedimiento o prohibirlo por completo.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, añade en referencia al caso de 1992 de Planned Parenthood contra Casey que ratificó el fallo del caso Roe sobre un derecho constitucional a los servicios de aborto, pero que permitía a los estados establecer ciertas limitantes a la práctica. “Es momento de escuchar la Constitución y regresar el tema del aborto a los representantes de elección popular”.

Una portavoz de la Corte Suprema dijo que el tribunal no tenía comentarios al respecto, y The Associated Press no pudo confirmar de inmediato el anteproyecto que publicó Politico, el cual lleva fecha de febrero.

Politico solamente indicó que recibió “una copia del borrador de opinión de una persona al tanto de los procedimientos de la corte en el caso de Mississippi, junto con otros detalles que respaldan la autenticidad del documento”.

El borrador de opinión sugiere fuertemente que cuando los jueces se reunieron en privado poco después de los argumentos del caso el 1 de diciembre, al menos cinco votaron en favor de anular a Roe y Casey, y a Alito se le asignó la tarea de redactar la opinión mayoritaria del tribunal.

Los votos y las opiniones en un caso no son definitivos hasta que se anuncia una decisión o —en un cambio provocado por la pandemia de coronavirus— se publica en el sitio web de la corte.

El informe se conoce mientras los Congresos en varios estados liderados por republicanos, Oklahoma el más reciente, están trabajando en leyes para restringir el aborto, incluso antes de que la corte emita su decisión. Los críticos de esas medidas han dicho que las mujeres de bajos ingresos serán las más afectadas por las nuevas restricciones.

Con información de AP