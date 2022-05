Víctor Ramos asegura que auditoría en el Colegio de Médicos “es un gasto innecesario”

El saliente presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, considera “un gasto innecesario” la auditoría que encomendará el nuevo presidente del organismo Carlos Díaz para darle una mirada a las finanzas de la institución.

Ramos, quien no logró los votos para mantenerse en la organización como vicepresidente, manifestó que no le incomoda que se haga el proceso de auditoría por entender que deja claras las arcas del Colegio.

“No tengo ningún problema (con la auditoría). El que no tiene hecha no tiene sospecha, así que no me preocupa que hagan ninguna auditoría, creo que es un gasto innecesario. Todo lo que se hace en el colegio se audita todos los años”, dijo en entrevista con Metro Al Mediodía.

Señaló que Díaz ya entró en funciones al juramentar ayer como nuevo presidente del Colegio, pero que para él no son ajenas todas las decisiones tomadas, pues era el vicepresidente del organismo y vicepresidente de la Junta del Plan de los colegiados.

Urge discusión

Entiende que urge discutir entre los miembros la posible cancelación del plan de salud de los colegiados.

“Yo creo que hay discusiones importantes que hay que tener sobre el plan y de las repercusiones que tiene la decisión de tratar de cancelar el plan, pero, como te dije, esas discusiones yo prefiero tenerlas al interior del Colegio y en la Junta y no públicamente. La campaña se acabó”, apuntó.

Precisamente Ramos se ha visto envuelto en una controversia luego que la compañía que contrató para desarrollar lo que sería el plan para la matrícula y el público, Health Management Initiatives Group Inc (HMI), realizara una demanda de cobro al Colegio. La demanda fue entablada el 13 de abril y establece que le deben facturas desde el 2017.

Con relación a la acción legal, indicó que Colegio sometió una moción de desestimación al asegurar que a la compañía no se le debe dinero. Manisfestó que queda en manos de la Junta decidir si va a continuar con la acción de desestimación.

“La realidad es que a esas personas no se les debe ningún dinero, si la nueva directiva quiere, literalmente regalarle dinero, eso sería, porque no tiene ninguna razón en lo que están planteando”, puntualizó.

Colegiados no salieron a votar, dice Ramos

Aseguró que el resultado de las elecciones de ayer en el Colegio se deben a una menor participación de la matrícula, que a su juicio no le gusta el tipo de campaña que se desarrolló.

“Creo que incidió en el resultado que mucha gente no fue a votar. Esta es la votación más baja desde que hay múltiples centros de votación y yo creo que esa era a intención, la intención de decir que ‘todo el mundo es igual de malo…' y a los colegios no les gusta esa campaña. Votó como la mitad de la gente que votó en las últimas elecciones y yo creo que eso era parte de la intención de movilizar a esa gente que no eran tan activos en el Colegio, pero siempre iban a votar por mí en las ultimas tres elecciones y por mi grupo. Yo creo que esa era la intención, ellos saben todo lo que estaban diciendo no es verdad”, sostuvo en referencia a información que apunta a que el galeno se ganaba alrededor de $24,000 mensuales como presidente del Colegio.

“Los pediatras en Puerto Rico somos lo menos que ganamos y la gente ve donde yo vivo, en que carro yo ando, que no tengo los Rolex de El Cano, (alcalde renunciante de Cataño), así que la gente sabe que eso no era verdad, la gente reconoce y la gente le molesta ese tipo de campaña y por eso yo creo que tuvimos una participación tan bajita, que es la más bajita desde que hay más de un centro de votación”, añadió.

Mientras, ahora el pediatra espera que los asesores del nuevo presidente del Colegio le indiquen cuando puede recoger su caja con sus pertenecias, las que dijo se limitan a juguetes de Baby Yoda que en muchas ocasiones le acompañaron en entrevistas y algunos cuadros de su propiedad. De igual manera se tomará un tiempo para analizar alrededor de una decena de propuestas de trabajo.

“Tengo varias propuestas de trabajo. Yo suelo trabajar por la noche en lo de hospitalista, es mi trabajo principal. Me habían hecho varias ofertas... así que ahora que termina la elección, pues un tiempo descansare y después analizaré cuál de las propuesta para decidir donde trabajare por el día”, explicó.