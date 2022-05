Presentan querella ante DRNA por supuesto daño ambiental en humedal contiguo a La Guancha

El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Ponce, doctor Ángel Comas Nazario informó el lunes, la radicación de una querella ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra la Sucesión Serrallés y Property Concepts Commercial por supuestos daños ambientales.

“Ante la acostumbrada práctica de desarrolladores privados de afectar los ecosistemas del país para su propio lucro y, luego de haber recibido información de una tala indiscriminada de mangles, árboles y remoción de corteza terrestre en una propiedad localizada en la entrada al Complejo Recreativo y Cultural La Guancha. Esta área constituye un humedal y zona de manglares protegidos por la Ley, el Partido Independentista Puertorriqueño en Ponce ha radicado una querella por daños ambientales en el DRNA contra la Sucesión Serrallés, dueños de los terrenos en cuestión y contra Property Concepts Commercial, corredores de bienes raíces que tienen el contrato para mercadear y vender la propiedad”, planteó Comas Nazario en declaraciones escritas.

“Como ciudadanos(as) no podemos ignorar los grandes intereses económicos en su empeño en destruir nuestros recursos naturales con el simple propósito se satisfacer sus deseos”, afirmó.

“El Partido Independentista Puertorriqueño no está en contra del desarrollo económico, pero sí estamos en contra de que, so color de desarrollo económico, se destruyan nuestros recursos naturales. Por tales motivos estaremos presentando proyecto por petición ciudadana a la Legislatura Municipal para apoyar el PS 43 sometido por nuestra Senadora, María de Lourdes Santiago y al Proyecto de la Cámara 116 conocidos como “Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costanera”, que buscan establecer una moratoria de construcción en la zona costanera y detener los crímenes ambientales, no solo en Ponce, sino en toda la Isla”, finalizó.