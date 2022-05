Padres echan de la casa a su hija por abrir un OnlyFans y dejar la universidad: ahora ella les paga las cuentas

Faith Lianne, de 19 años, tomó la decisión de abandonar sus estudios y dejar la universidad para dedicarse a tiempo completo a subir contenido a OnlyFans.

Según reveló la joven en conversación con New York Post, ella no quería comenzar su vida con una gran deuda y que creía que un título tampoco le iba a asegurar el éxito, por lo que tocó el tema con sus padres.

“Les traté de explicar que tener un título ya no equivalía a tener éxito como cuando ellos eran jóvenes, pero me dieron un ultimátum: Continuar con los estudios o no vivir más bajo su techo”, explicó Lianne.

Por su parte la madre de la joven afirmó que “estaba devastada cuando Faith dijo que dejaría la universidad. Pensé que no tendría un trabajo mejor que ser una cajera en algún lugar, como fue mi realidad al no poder ir a la universidad”.

La decisión de Lianne

Finalmente, la joven decidió irse de la casa de sus padres y se mudó a vivir con su hermano, quien le entregó su apoyo y que actualmente es su manager.

Al poco tiempo Lianne tuvo un gran éxito, alcanzando miles de suscriptores, más de un millón de dólares en ganancias y casi 5 millones de seguidores en Instagram, siendo algunos de ellos Snoop Dog y Tyga.

“Me compré una casa de 800 mil dólares, me compré un Rolex, carteras YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton. También gasto alrededor de 1.000 dólares cada quince días en ropa nueva para fotos de Instagram o OnlyFans. Nunca uso lo mismo dos veces”, relató.

Mientras que la relación de la joven con sus padres se recompuso. Ellos le entregaron su apoyo e incluso se fueron a vivir con ella a su nueva casa. Además, Lianne les paga las cuentas a ellos, considerando que están jubilados.

“Amo que OnlyFans me permita costear este estilo de vida. Mi plan es hacer de esto mi principal forma de trabajo por el mayor tiempo que pueda”, concluyó.