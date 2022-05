“En Fortaleza no se han enterado” que hubo un tornado en Arecibo, dice el alcalde

El alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, denunció hoy que ante la situación provocada por el tornado que se produjo ayer en la comunidad Víctor Rojas, el gobierno central no ha establecido comunicación alguna para proveerle ayuda.

“No he recibido ninguna comunicación del gobierno central. Aquí la comunicación es cero entre el gobierno municipal y estatal”, señaló.

Indicó que la mala comunicación no es de ahora, sino una constante desde que desbancó al Partido Nuevo Progresita en el ayuntamiento. “No me perdonan haber derrotado el PNP en Arecibo”, apuntó.

En tanto, aseguró que la comunicación con el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Nino Correa siempre ha existido por la amistad que los une, pero no porque sea parte del gobierno central. Sin embargo, con el gobernador Pedro Pierluisi y su equipo de trabajo es nula.

“Nino siempre ha venido aquí y hemos tenido conversación y siempre está activo con Arecibo, pero hablando del Gobernador para abajo, más nadie ha tenido comunicación”, puntualizó.

Detalló que al momento han podido contabilizar 41 viviendas afectadas por el fenómeno, así como nueve vehículos y pérdidas millonarias en la fábrica Thermo King. Ramírez explicó que espera tener estimados de los daños más entrada la tarde para decidir si se declara en estado de emergencia en el municipio.

“Esto trascendió no solo en Puerto Rico, en Estado Unidos también ya saben lo pasó en Arecibo porque me llamaron amistades y familiares en Estados Unidos, sin embargo en Fortaleza no se han enterado lo que pasó en Arecibo”, sostuvo.

Al momento, las familias afectadas se mantienen en su hogares, pues, según el alcalde, los daños en las residencias son menores. “Lo más que necesitan es que se reestablezcan el servicio de luz, que no se le dañe la comprita. Le vamos a lleva una compra a cada una de las 41 casas afectadas esta tarde y estamos bregando con Luma para que reestablezca el servicio”, dijo.

Según adelantó, LUMA ha respondido “muy bien” a la situación.