Educación establece alianza con Renacer Social para prevenir maltrato infantil

En el marco del Mes de la Concienciación sobre el Maltrato Infantil, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, firmó un Acuerdo de Colaboración con la entidad sin fines de lucro Renacer Social, con el fin de denunciar el maltrato infantil y ser entes para el desarrollo integral y sano de los niños en Puerto Rico.

Mediante la campaña de orientación a la comunidad infantil “Denunciemos el Maltrato de Menores” se presentará un vídeo explicativo llamado “No al Maltrato de Menores” para que aquellos niños y niñas que estén pasando por una situación de maltrato, puedan reconocerlo y denunciarlo.

Se les orientará que mediante la marca de una “X” al dorso con sus dedos índices pueden dar la señal de alerta para que un adulto pueda brindar asistencia. Los trabajadores sociales escolares serán los entes de orientación en los planteles escolares.

“Para nosotros es muy importante conocer las situaciones externas que pudieran estar afectando el desarrollo integral, sano y óptimo de nuestros niños, niñas y jóvenes. No queremos que más menores de edad sean víctimas de maltrato. Además de la comunidad y familiares que deben de estar atentos para denunciar actos de violencia, los niños deben reconocer si son o no maltratados y que sepan que hay un componente social dispuesto a ayudarlos. Lo importante es llevarles el mensaje de que no están solos”, expresó Ramos Parés.

Por su parte, la presidenta de Renacer Social, Jamitza Burés Torres, dijo que “tenemos una responsabilidad social con nuestra niñez. Por eso es que en Renacer Social hemos diseñado esta campaña que denuncia y previene el maltrato a menores. Es importante crear colaboraciones que fomenten el bienestar de todos los menores en Puerto Rico. En Renacer Social estamos muy contentos y agradecidos de tener al DE como agencia colaborativa en esta campaña. Tenerlos a bordo es un gran paso para llevar el mensaje de “No al maltrato a menores” a las comunidades en Puerto Rico. Nuestros niños, niñas y jóvenes son responsabilidad de todos.”

Este Acuerdo, que no representa costos para el DE, se suma a otras iniciativas que se han llevado a cabo durante el año escolar, a través de los planteles escolares, para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones.

El componente de apoyo socioemocional de la agencia –compuesta por trabajadores sociales, sicólogos y consejeros- ha estado activo, brindando orientaciones y apoyo tanto a estudiantes como a padres, madres y encargados.