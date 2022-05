Cámara discute proyecto que busca tipificar como delito el acoso callejero

La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando J. Aponte Rosario, realizó una vista pública hoy sobre el Proyecto del Senado 326 (PS 326), para añadir al Código Penal de Puerto Rico el delito de acoso callejero como una modalidad del delito de acoso sexual, incluir agravantes, penas, entre otras cosas.

La medida indica que el acoso callejero incluye, pero no se limita a, comentarios sexuales, fotografías y grabaciones (incluyendo la práctica del ‘upskirting’ que implica tomar fotos en público por debajo de la falda, sobre todo en el transporte público) hechas sin consentimiento, contacto físico indebido, persecución o arrinconamiento, masturbación en público, exhibicionismo o gestos obscenos.

En la vista pública la representante Lisie Burgos Muñiz aseguró que no se definen claramente las palabras que describen el acoso callejero, como por ejemplo un silbido de carácter sexual.

“Creo que a este proyecto hay que darle una profundidad para que quede claro qué es lo que estamos tipificando porque a mi entender, cuando lo leí, lo encontré demasiado vago. Yo soy abuela de tres nietos, son chiquitos, y a mí no me gustaría que en algún momento yo ponga una ley en la que más adelante mis nietos, por decirle algo bonito a una niña o a alguna mujer, cuando sean grandes, caigan presos y yo me acuerde del día que estuve aquí y que yo misma le puse la ley a ellos”, expresó Burgos Muñiz.

La representante Mariana Nogales Molinelli sostuvo que estaría sometiendo unas enmiendas al proyecto con definiciones de las conductas no verbales para que, de aprobarse el proyecto, no hayan malentendidos al momento de ver los casos en un tribunal.

“Esto no es una leyenda urbana, es algo que nosotras experimentamos desde la niñez y que afecta nuestra libertad y derecho a la ciudad y a los espacios públicos. Quizás eso viene de la preconcepción de que las niñas son de la casa y los hombres son de la calle, entre otras miles de preconcepciones erróneas”, según Nogales Molinelli.

La representante añadió que el asunto racial es un componente adicional cuando se habla del acoso callejero.

“Existen las interseccionalidades, muchas veces nos discriminan no solamente por ser mujer, sino que también por ser mujeres negras. Los comentarios hipersexualizados que nos hacen a los cuerpos feminizados negros no son los mismos comentarios que le hacen a los cuerpos feminizados blancos”, indicó Tanisha Gaspar Clemente de Taller Salud.

Lo que propone el PS 326

La pieza legislativa, radicada por los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana, busca tipificar el acoso callejero como delito para luchar contra la violencia de género y proteger a las mujeres, y personas feminizadas, de conductas machistas en espacios públicos.

“Tenemos que puntualizar la cantidad de medidas de protección que nosotras las mujeres, y personas feminizadas, tenemos que tomar para tener un falso sentido de seguridad en las calles. Muchas de nuestras experiencias han sido que, desde muy pequeñas, desde los 12 años cuando comienzas a tomar guagua pública o caminar, debes andar con un ‘taser’ o algún mecanismo de protección para tener ese falso sentido de seguridad”, aseguró Gaspar Clemente.

La medida fue aprobada hace más de un año en el Senado con un voto en contra de parte de la senadora Joanne Rodríguez Veve.

El PS 326 pretende solucionar el problema por medio de una perspectiva preventiva y rehabilitadora, sensibilizando a la sociedad para que haya un cambio de pensamiento y comportamiento. El proyecto establece de ocho a 16 horas de un Taller de Sensibilización contra el Acoso Callejero y multas de entre $50 a $350, depende de la gravedad de la situación.