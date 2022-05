A punto de caramelo la moratoria al cobro de la crudita

El gobernador Pedro Pierluisi recibió finalmente la medida que autoriza una moratoria de, al menos, 45 días al cobro del impuesto de la crudita, lo que podría derivar en un ahorro de cuatro a seis centavos por litro en el costo de la gasolina, y señaló que espera firmarla entre hoy y mañana.

“Llegó a mi escritorio, no tengo el informe del secretario auxiliar de Asuntos Legislativos y Reglamentarios (Carlos Rivera Justiniano), pero lo debo tener a la brevedad posible. Me inclino a firmarlo, pero siempre espero por ese informe que me da el secretario auxiliar”, dijo Pierluisi.

“Rivera Justiniano, hoy mismo me lo das”, añadió el primer ejecutivo durante una rueda de prensa.

El gobernador insistió que “a menos que surja algo que me preocupe”, le impartirá su firma a la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 240.

“Eso debería estar ocurriendo, si no hoy, mañana”, dijo Pierluisi

La versión de la resolución conjunta avalada por ambos cuerpos legislativos autorizó al Departamento de Hacienda a reglamentar los mecanismos dirigidos a implementar la medida.

En la sección 7 de la RCS 240, se indica que Hacienda y el Departamento de Asuntos del Consumidor “deberán asegurarse de que la reducción en el arbitrio al crudo, que será determinado por el Departamento de Hacienda, se transfiera a través de las distintas etapas de la cadena de suplido hasta llegar al consumidor y se refleje en el precio final que paga este”.

Pierluisi adelantó que el reglamento que prepara Hacienda está “prácticamente listo”.

“No creo que tarde 15 días en emitirse”, subrayó Pierluisi, en referencia al periodo que tendrá Hacienda para remitirle un informe a la Asamblea Legislativa “de las gestiones llevadas a cabo para cumplir con los propósitos de esta Resolución Conjunta”

“El reglamento lo que busca es que se materialice esa reducción a todos los niveles, pero no voy a adelantarlo. Algunos de los importadores mantienen el crudo o el petróleo básicamente en zonas libres y, cuando eso así, básicamente no han pagado el arbitrio. Otros lo pagan a la entrada. Por eso es que por vía de reglamento se va a asegurar que, a todos los niveles, después que de mayorista pase a detallista, no se imponga este arbitrio. Si alguien ya lo pagó, eso es diferente, ahí posiblemente lo que proceda sea un crédito al que lo pagó, para que entonces no se le cobre al que consumió”, dijo el mandatario.

La moratoria de 45 días aplicará a la importación de gasolina, por la que se cobra un impuesto de 16 centavos por galón, y el ‘diesel oil’, cuyo arbitrio es de cuatro centavos por galón.

La proyección oficial es que la moratoria implicará una reducción en recaudos de $25 millones, por lo que la resolución conjunta permite que la Asociación de Suscripción Conjunta emita un dividendo de $50 millones a sus miembros, a la que a su vez se le impondría una contribución del 50%.

La moratoria, si la medida es firmada por el gobernador, puede extenderse por 45 días adicionales si el gobierno lo justifica mediante un estudio económico e identifica recursos para garantizar la “neutralidad de ingresos”.