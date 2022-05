Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos premia a Jenniffer González

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, recibió el reconocimiento como Servidora Pública del Año por parte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) durante su Convención Estatal y Asamblea de Delegados celebrada ayer en Vega Alta.

“Gracias a LULAC por el reconocimiento como Servidora Pública del Año. Lo recibo con mucha humildad reafirmando mi compromiso de continuar trabajando para una mejor calidad de vida en Puerto Rico y la Igualdad para todos. El mandato que ustedes me dieron para llegar al Congreso con la mayor cantidad de votos en el 2016 y 2020, me obliga a buscar que rompamos con el colonialismo centenario. Me enorgullece de por años ser socia de LULAC, de esta organización que lucha por los derechos civiles de los latinos, que respalda la Estadidad para Puerto Rico ya que esto es un asunto de derechos civiles”, dijo González Colón en agradecimiento.

El premio es parte del reconocimiento a los Valores del Año y Líderes de Esperanza; se le otorgó el reconocimiento como Servidora Pública del Año a la comisionada residente por “su abnegada labor, dedicación voluntaria y solidaria para el fortalecimiento y el logro de los objetivos de nuestra organización LULAC capítulo de Puerto Rico”.

A la actividad asistieron el presidente a nivel de Estados Unidos de LULAC, Domingo García, así como otros miembros de la directiva, la nueva directiva estatal presidida por Carlos Fajardo, la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, y la delegada/cabildera por la estadidad, María “Mayita” Meléndez.