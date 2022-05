Educación reconoce a los estudiantes con las mejores puntuaciones del College Board

40 estudiantes del Departamento de Educación (DE) fueron reconocidos tras obtener las puntuaciones más altas a nivel Isla en la Prueba de Admisión Universitaria también conocida como College Board.

Como reconocimiento de su esfuerzo, el DE les otorgó un certificado, materiales educativos y una beca de 500 dólares.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia expresó que “estos estudiantes del sistema público son ejemplo de que, a pesar de los retos que han tenido como consecuencia de la pandemia, han trabajado arduamente con disciplina y tesón. Me siento orgulloso de que contemos con jóvenes tan comprometidos porque sé que continuarán aportando al presente y futuro de Puerto Rico. Sigan adelante y cuentan con nosotros”.

También el secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, expresó su admiración y respeto a los estudiantes.

“Estos logros son fuente principal de motivación y me ayudan a continuar trabajando por la educación de los niños y jóvenes de Puerto Rico. Ustedes son ejemplos de superación y resiliencia, pues han podido continuar con sus estudios y posicionarse con la puntuación más alta en el College Board a pesar de los retos que enfrentamos día a día. Solo me resta darle las gracias porque no hay satisfacción más grande que verlos crecer y cumplir sus sueños. Les auguro un futuro lleno de posibilidades, en el cual continuarán aportando a nuestra isla”, añadió Ramos Parés.

La actividad fue coordinada por la gerente de Operaciones de Medición y Assessment, Daisy Hernandez, en unión con Fondos Unidos de Puerto Rico (United Way) y Fundación Sociedad 20/22, quienes otorgaron la beca.

“Reconocemos sus esfuerzos y los motivamos a continuar firmes en sus planes de estudios universitarios identificando siempre oportunidades de crecimiento en las cuales también puedan aportar a las comunidades con sus talentos y habilidades de liderazgo. Con nuestro pilar de la educación promovemos que los niños y jóvenes desarrollen su máximo potencial y se conviertan en ciudadanos productivos. Agradecemos el gran compromiso del grupo Act 20/22 y su contribución económica para que los jóvenes puedan alcanzar sus sueños y continúen transformando positivamente la calidad de vida en la sociedad”, expresó el presidente de Fondos Unidos de Puerto Rico, Samuel González.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Sociedad 20/22, Enid Concepción, indicó que “nuestro compromiso con la educación siempre ha sido una prioridad. El apoyar a estos jóvenes que sobresalen en la tarea escolar es otra forma de incentivar y reconocer el trabajo y esfuerzo que han puesto en su desempeño académico. Felicitamos a los jóvenes y a sus padres que les apoyan para lograr sus metas”.