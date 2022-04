Lanzan campaña para ayudar refugio de animales en Guayama

En el marco de la celebración de la Semana de la Bondad por los Animales, United for a Cause Foundation (UCF) anunció que este año su campaña llamada #800RazonesParaAyudar, estará dirigida a promover la labor y recaudar fondos para el Santuario Canita ubicado en Guayama y que atiende a sobre 800 perros y gatos sin hogar.

“Doña Carmen y su esposo Don Rafael, llegaron a Puerto Rico a retirarse, luego de 30 años de servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sus planes eran disfrutar el resto de su vida adulta. Pero, todo cambió cuando llegaron al Barrio Corazón de Guayama se percataron de la gran cantidad de perros y gatos en las calles. Desde ese momento, han dedicado sus días a rescatar y alimentar a estos animales. Doña Carmen cumple 71 años este próximo 19 de mayo y Don Rafael tiene 80 años. Además, este año se cumplen 25 años de servicio ininterrumpidos. Definitivamente, hay héroes sin capa y Doña Carmen y Don Rafael son ejemplos de ello. Por eso los exhortamos a todos a donar” comentó Dana Capó, presidenta y fundadora de UCF.

Santuario Canita tiene un consumo diario de 400 libras de comida, esto para alimentar a los más 800 perros y gatos que tiene en su finca y las rutas de alimentación que realizan 2 veces al día por el municipio de Guayama. La estructura que tienen en las instalaciones, sufrió severos daños tras el paso del huracán María y los terremotos a principios del 2019. La primera cotización que recibieron para repararla totalizó $180mil. Por la cantidad de animales que atienden, la ayuda monetaria que reciben va destinada a comida y servicios veterinarios.

“Yo sé que mis perros, los que tengo en el santuario están bien. Yo me puedo acostar sin comer, pero ellos no. Mi gran preocupación son los callejeritos. Esos me parten el corazón. La solución es la esterilización para controlar la sobrepoblación de animales” comentó Doña Carmen.

United for a Cause Foundation es una organización sin fines de lucro creada bajo las leyes de Puerto Rico en el 2014, cuyo propósito principal es fomentar actos de caridad apoyando a diversas causas y en especial brindar apoyo a organizaciones de bienestar animal a través de la creación de programas y eventos. Para más información, visita las páginas de United for a Cause Foundation en Facebook e Instagram. Para realizar donaciones vía ATH Móvil encuéntranos como UnitedForACausePR y a través de Paypal como unitedforacause.pr@gmail.com.