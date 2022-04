Insisten en que no se utilicen los cuerpos de agua por condiciones del tiempo

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, reiteró el sábado a no entrar a cuerpos de agua, ante los avisos de inundaciones y condiciones marítimas del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Hacemos el llamado a la gente a no ir a las playas ni a otros cuerpos de agua este fin de semana por posibles golpes de agua y a quedarse en sus hogares por posibles inundaciones repentinas. Si en su área está lloviendo copiosamente, mejor no salga a la calle. Si vive en un lugar inundable, como parte de su plan de emergencia, debe moverse a un lugar seguro, ya sea con un familiar o amigo. No queremos que este mal tiempo provoque ninguna desgracia”, dijo Correa Filomeno en declaraciones escritas.

El comisionado le pidió a la ciudadanía a estar pendiente a los boletines oficiales del SNM y a las redes sociales del NMEAD para mantenerse informados.

“Reitero el llamado a que no queremos a nadie en el agua y evitar salir a la calle hasta que mejoren las condiciones del tiempo”, añadió.

El comisionado expresó que las zonas operacionales del NMEAD están activadas para poder atender cualquier eventualidad. El Negociado mantiene comunicación constante con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de todos los municipios, los negociados del Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Guardia Costera y las policías municipales.

Para reportar cualquier emergencia, debe llamar o enviar un mensaje de texto al 9-1-1 para solicitar asistencia de las agencias correspondientes.