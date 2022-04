Rodríguez Veve no descarta enmiendas a proyecto sobre el aborto

La presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, Joanne Rodríguez Veve, no descartó el viernes que se hagan enmiendas al Proyecto del Senado 693 que limita el aborto desde las 22 semanas de gestación.

“Hoy estamos en el segundo día de visitas, mañana es el tercer día de visitas y el próximo viernes estará con nosotros el Secretario de Salud. En el día de hoy estarán principalmente los grupos opositores de la medida. Mañana sábado estarán los grupos que favorecen la medida.

Yo creo que todo proceso legislativo debe ser un proceso abierto a la discusión para ver de qué manera los proyectos pueden ser mejorados. Por lo tanto, yo espero que a la luz de la discusión que surja en el día de hoy, en el día de mañana el proyecto se pueda fortalecer y que. Y que por lo tanto una vez más sea favorecido en la votación en comisión y luego por la mayoría de los senadores”, dijo Rodríguez Veve a preguntas de la prensa.

Cuestionada sobre si las enmiendas incluyen lo de las 22 semanas de gestación, la senadora contestó que “pudiera ser que así, pudiera ser que no sabemos ya de antemano que el término de 22 semanas es un término que ha sido pasado el crisol, el examen constitucional. 16 estados jurisdicciones de Estados Unidos han legislado para prohibir el aborto a partir de las 22 semanas de gestación. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido la legislación que establece el término inclusive anterior de 20 semanas, como el término para hacer una evaluación médica a la mujer para determinar si el bebé es viable o no es viable. Por lo tanto, no hay un problema realmente con la constitucionalidad de fijar el término de 22 semanas como un término del cual se presume que ya ese bebé es viable. Pudiese evaluarse algún tipo de precisión en el lenguaje, para que quede claro que ese término no es inamovible, sino que es un término a partir del cual se presume que ya ese bebé en el vientre puede vivir fuera de la barriga de la mamá”.

“Los grupos cuando vienen aquí, las diferentes organizaciones cuando vienen aquí a compartir sus opiniones no necesariamente vienen a derrotar una medida, pueden venir a traer preocupaciones que puedan ser atendidas y que mejoren los proyectos de ley” sostuvo.

Durante las vistas públicas fueron citados a comparecer: Proyecto Matria; Taller Salud; Campaña Nacional de Aborto Libre Seguro y Accesible; Profamilias; Departamento de Justicia; expresidente del Senado, Eduardo Bathia; Colegio de Médicos Cirujanos; Dra. Vale Moreno y la Asociación de Psicólogos.