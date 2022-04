Puerto Rico dice presente en convención mundial de cruceros

Con el objetivo de aumentar las relaciones comerciales, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (APPR), participan en el evento Seatrade Cruise Global 2022, la convención internacional B2B más importante de la industria de cruceros que se lleva a cabo en Miami.

“La participación de Puerto Rico en Seatrade Cruise Global 2022 es un elemento clave dentro de la estrategia que hemos trazado para mantener el sitial de la Isla como destino líder del Caribe, e incrementar el desarrollo turístico en todos los muelles y regiones de la Isla”, señaló el director ejecutivo de la CTPR, Carlos Mercado Santiago.

“Esta convención marítima es el escenario ideal para seguir fomentando las relaciones con las líneas de cruceros, para dar a conocer la oferta y diversidad del destino, e impulsar el clima de negocios e inversión para beneficio de la economía local, al tiempo que provee el foro perfecto para conocer más sobre las tendencias del mercado”, añadió el titular de Turismo.

Por su parte, el director ejecutivo de la APPR, Joel Pizá Batiz indicó que, “Una vez más la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico dice presente en el más importante evento internacional de la industria de cruceros que, además, nos brinda la oportunidad de emprender nuevas relaciones de negocio o reafirmar las ya exitosas; conocer de primera mano las innovaciones de la industria e intercambiar ideas, experiencias y visiones entre sus miembros. Tras un periodo de inactividad impuesto por la pandemia, el Puerto de San Juan lleva un buen paso en su recuperación: la visita del crucero más grande del mundo, Wonder of the Seas; el barco más nuevo de la flota de expedición de Viking Cruises, el Octantis; el Disney Fantasy; los anuncios de operaciones de puerto base (homeport) del Resilient Lady de Virgin Voyages y el Viva de Norwegian Cruise Line; entre otros y ahora, Seatrade Cruise Global. Nuestra participación en este evento nos permite continuar trabajando junto a la Compañía de Turismo, los navieros y las líneas de cruceros para hacer del Puerto de San Juan uno cada vez más confiable, más accesible y con un alto grado de satisfacción para nuestros clientes y la industria del turismo.”

Durante el evento, funcionarios de las agencias gubernamentales llevan a cabo reuniones con altos ejecutivos de todas las líneas de cruceros para dialogar sobre los retos y necesidades de sus empresas, y los beneficios e incentivos que ofrece Puerto Rico para la industria.

Adicionalmente, los miembros de la delegación, la cual también incluye proveedores que ofrecen servicios a las líneas de cruceros tales como operadores de tour, transportistas, y guías turísticos, tiene una ocupada agenda de reuniones de negocios con representantes de agencias de viajes, mayoristas y otras empresas especializadas en la promoción y venta de viajes de cruceros a una amplia audiencia global.

La delegación de este año en Seatrade Cruise Global 2022 está compuesta por la CTPR, la APPR, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y la Asociación de Navieros. También participan, Continental Shipping, Cruise Plus, Destination Puerto Rico Travel Services, Flavors of San Juan, Patria Tours, Toro Verde, Rico Sun Tours y Rones de Puerto Rico.

Mercado Santiago indicó que la delegación de Puerto Rico, además de promover la oferta disponible en la Isla entre los más de 10 mil representantes de 80 líneas de cruceros y 500 exhibidores provenientes de sobre 140 destinos que han confirmado su asistencia a la convención, sostendrá varias reuniones de negocios para lograr acuerdos que incrementen la actividad económica que genera este sector de la industria.