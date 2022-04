Jueza determina no causa contra joven pastor acusado de maltratar a su esposa

Durante la mañana de hoy, viernes, la jueza Karilyn Díaz Rivera, del Tribunal de Fajardo, determinó no causa para juicio contra el joven pastor Reinaldo López Arroyo, de 24 años. Este fue acusado hace unos meses por cargos de violencia de género y maltrato contra su esposa.

Luego de la dicha determinación de Díaz Rivera, la Fiscalía pidió una vista preliminar en alzada, la cual fue pautada para el próximo 8 de junio.

López Arroyo, quien es pastor de la Iglesia Ekklesia en Fajardo, escribió en sus cuentas sociales: “La gloria es para mi Dios que jamás me abandonó y que cumplió su palabra EL CUIDARÍA DE MI Y DEL MINISTERIO. Me reinvindicó ante mi país y ante la diáspora como obrero digno y aprobado que no tiene nada de lo que avergonzarse y que sabe dar ejemplo de fe, amor, pureza y perseverancia. Fueron 7 meses muy duros para mi, mi familia, la iglesia, mis amigos y todos mis allegados. Gracias a mi país por el amor y por las oraciones. A mis pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega que cargaron la verdad conmigo hasta el último día”.

El joven estaba acusada por hechos ocurridos el sábado, 6 de noviembre del 2021, en el pueblo Fajardo, donde la esposa del pastor, presentó una querella ante las autoridades luego que supuestamente fuera golpead e intimidad por el hombre.

La mujer había indicado que existía un maltrato físico tras discusiones. Presuntamente, el pastor la agarraba por el cabello, brazos y cuello frente a una menor.

La víctima también manifestó que López Arroyo la obligaba a tener relaciones íntimas.