J.R. Asphalt participó de subastas pero Municipio de San Juan asegura no se le otorgaron contratos

Luego de la publicación de información que apunta que el Municipio de San Juan otorgó contratos a la empresa J.R. Asphalt, empresa vinculada a actos de corrupción en varios municipios, el secretario municipal de la capital, Noel Mercado emitió unas declaraciones en las cuales niega que esto sea cierto.

“En primer término, reiteramos que el Municipio de San Juan no otorgó contratos con JR Asphalt Inc. o ninguna otra entidad o compañía que haya sido vinculada a actos ilícitos de corrupción. De otra parte, hacemos hincapié en que los procedimientos de subasta del Municipio de San Juan son conducidos por una Junta de Subastas compuesta por funcionarios municipales conjuntamente con un miembro del interés público y en cuyas decisiones no intervienen en forma alguna ni el alcalde, ni el vicealcalde, ni ningún otro funcionario ajeno a la Junta de Subastas de la Ciudad”, expresó Mercado.

En declaraciones escritas, el secretario municipal de San Juan, Noel Mercado, aseguró que no se otorgaron contratos a la mencionada empresa. Sin embargo, aclaró que J.R. Asphalt participó de procesos de subasta pero tras no cumplir con ciertos requisitos por lo que se determinó no otorgar contratos a la empresa.

“Según surge directamente de los expedientes de este trámite, la mencionada empresa participó en varios procesos competitivos de subasta entre junio y julio del año 2021, en donde, además de cumplir inicialmente con los términos y condiciones de los pliegos, ofertó los precios más económicos. Como consecuencia de lo anterior, preliminarmente se le adjudicó la buena pro en cuatro procesos de subasta, lo cual todavía en esta etapa no implicó la contratación de la compañía. Posteriormente a la celebración de la subasta, el Municipio en los trámites posteriores de verificación, confirmó que la corporación incumplió con requisitos necesarios para el otorgamiento de los contratos, requisitos que son impuestos en nuestro ordenamiento jurídico en contratos altamente regulados por ser sufragados por fondos públicos. Como consecuencia de esto, desde el 23 de septiembre de 2021, el Municipio tomó la determinación de no otorgar contrato alguno a dicha compañía en atención a la protección del interés público”, lee el comunicado.

Durante el día de ayer, la emisora Radio Isla 1320 en su programa ¡Qué es la que hay! con Luis Herrero aseguró tener documentos que evidencian que el Municipio de San Juan otorgó contratos a la empresa J.R. Asphalt.

Según la información publicada por el medio, el 3 de agosto del 2021, el presidente de la Junta de Subastas del municipio, Víctor Joglar Díaz, informó que se le había adjudicado un contrato de $327,543.16 a J.R. Asphalt para mejoras en el parque pasivo San Gerardo.

Del mismo modo, se indicó que para el 23 de agosto por medio de subasta se otorgó otro contrato a la empresa, de $601,759.41 para mejoras en el Parque Pasivo Villas de San Diego en Urbanización San Juan Gardens.

La información surge luego de una investigación que asegura los federales tienen en la mira al alcalde de San Juan, Miguel Romero, por su supuesta relación con la empresa vinculada a actos de corrupción.

Durante su campaña, Romero, utilizó pietaje de la empresa asfaltando carreteras en San Juan. Sin embargo, el ahora alcalde aseguró que el acercamiento fue hecho por la propia compañía y que fue un “donativo” ya que les sobraba asfalto.

La empresa JR Asphalt acumuló más de $90 millones en contratos públicos desde el 2008 y ha sido parte de la investigación. Esta compañía es la misma de los escándalos de corrupción en otros Municipios como Guayama, Cataño y Aguas Buenas.

El propietario de la compañía Raymond Rodríguez se acogió a un recurso de información en noviembre del 2021, mientras que su socio Mario Villegas fue arrestado por el FBI por “kickbacks”.

Por su parte, tras la publicación del reportaje, el alcalde de San Juan emitió declaraciones escritas en las cuales niega la información.

“Rechazo cualquier señalamiento o vinculación por asociación o referencia sin base alguna, con cualquier acto en nuestra administración municipal que se aleje del rigor legal y reglamentario en el manejo de fondos y propiedad pública”

“Aprovecho para reafirmar que todos los procesos de selección y contratación para la repavimentación de carreteras que se llevan a cabo en el Municipio de San Juan se realizan utilizando el mecanismo formal de subasta pública, el cual no provee para la participación del alcalde, o de cualquier otra persona o funcionario que no sea miembro de dicha Junta de Subastas. Además, cabe señalar que la Junta está compuesta, entre otros, por miembros de la pasada administración y por funcionarios que no tienen vinculación alguna con la campaña electoral del año 2020. En adición para promover la transparencia, los procesos de subasta son públicos, razón por la cual, se transmiten en vivo a través de internet. Las personas o entidades que al momento han sido señaladas en la comisión de posibles actos de corrupción en otros municipios de nuestra isla no tienen contratos con el municipio de San Juan, ni le rinden servicios ni directa ni indirectamente a nuestra Ciudad”, lee el comunicado.