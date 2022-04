Exigen traslado de mujer trans a cárcel de mujeres

Ivana Fred Millán y Pedro Julio Serrano, activistas de derechos humanos exigieron al Departamento de Corrección que traslade de inmediato a una confinada trans a un complejo correccional de mujeres.

Este reclamo surge tras las alegaciones de maltrato en contra de Aurora, confinada trans, que se hicieran ayer, jueves, en un reportaje en Las Noticias de Teleonce.

“El Departamento de Corrección tiene protocolos para ubicar a las personas trans en cárceles de acuerdo a su identidad de género. Es hora de que hagan cumplir esos protocolos en el caso de Aurora y de cualquier otra persona trans que se le estén violando sus derechos. Aurora tiene que ser trasladada a una cárcel de mujeres hoy mismo”, aseveró Fred Millán.

Como portavoces de Puerto Rico Para Todes indicaron que cumplir con ese protocolo para personas confinadas trans se trata de vida o muerte, ya que en el pasado se han dado casos lamentables como el de Penélope Díaz, una mujer trans que fue asesinada mientras estaba recluida en una cárcel de hombres.

“Que no usen de excusa los documentos de Aurora o de cualquier otra persona trans, pues hay que garantizar que la persona trans vaya a una institución de acuerdo a su identidad de género. Algunas personas trans no pueden atemperar sus documentos oficiales por ser muy onerosos o por experiencias de discrimen. No obstante, hay que garantizar sus derechos a las personas trans confinadas”, dijo Serrano.

Por último, indicaron que “las alegaciones de Aurora y su abuela son alarmantes. Las denuncias de maltratos, abusos y hasta el confinamiento en solitaria deben ser investigadas de inmediato por entes independientes al Departamento de Corrección. Es hora de que Aurora vaya a una cárcel de mujeres como le corresponde”.