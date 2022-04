Aseguran que proyecto del Senado aumentaría los abortos en Puerto Rico

En la continuación de las vistas sobre el proyecto del Senado 693, se señaló que el mismo pretende legislar el criterio médico y procura ejercer el poder y el control del Estado contra las mujeres.

Esto según las ponencias de profesionales de la salud y el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia Gautier.

Durante las vistas del proyecto que limita el aborto luego de las 22 semanas de gestación, la doctora Yari Vale Moreno, directora de planificacion familiar del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, criticó la intención de la medida.

“Este proyecto no responde a ninguna emergencias al público en Puerto Rico. Impacta negativamente a la salud de la mujer, a la vez que impide la buena práctica de la medicina. Tratar de definir la viabilidad en base a 22 semanas es ignorar que la capacidad de vida es individualizada y la capacidad tecnológica disponible localmente no es no se acerca a las aulas de un remoto centro con recursos ilimitados. Debe estar bien claro que en Puerto Rico un feto de 22, 23 o 24 semanas no es viable en la inmensa mayoría de los casos, el que uno haya sobrevivido es un caso anecdótico y no se puede establecer como norma”, dijo la doctora en su ponencia.

Añadió que “al limitar la fecha de terminación de a las 22 semanas se reduce el tiempo disponible para una evaluación completa. Estamos seguros que este proyecto potencialmente precipitaría a muchas pacientes a tomar decisiones, como terminar embarazos antes de tener toda la información necesaria, pues el tiempo se le está acabando. Esto redundaría en un número mayor, no menor de abortos, algunos de ellos sin verdadera justificación”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos se opuso al proyecto por que “la medida interviene en la práctica de la medicina y pretenden legislar cómo funciona una profesión”.

Finalmente, el exsenador Eduardo Bhatia Gautier arremetió en su ponencia contra los autores de la medida, Joanne Rodriguez Véve, José Luis Dalmau Santiago, Thomas Rivera Schatz, Albert Torres, Ramón Ruiz Nieves, y Keren Riquelme Cabrera.

“A los autores de esta medida y a aquellos que la apoyen, permítanme recordarles lo que esta ley realmente significa: que cada uno de ustedes han determinado que de ahora en adelante ustedes y el Estado tienen el poder y control supremo sobre el cuerpo de cada mujer puertorriqueña, que ustedes rigen sobre el cuerpo de todas las mujeres que hoy nos escuchan, de sus madres, sus hijas y sus hermanas. Con un voto a favor de esta medida ustedes están diciendo que saben mejor que ellas mismas sobre cómo decidir sobre su vida, su futuro y su salud. Cada uno de ustedes, si votan a favor, habrían levantado el dedo y señalado a la cara a cada mujer puertorriqueña y le habrían dicho, que cualquier decisión que ellas tomen contraria a esta ley significará que merecen la cárcel, que son asesinas, sin ninguna consideración a su realidad, a su entorno y las circunstancias terribles y traumáticas que muchas veces llevan a una mujer a terminar un embarazo.

El Puerto Rico que todos anhelamos es uno donde las mujeres puedan tomar decisiones médicas y no médicas de manera informada, segura y sin miedo. El Puerto Rico que todos anhelamos es un pueblo donde no hay abandono infantil, donde no hay incesto, donde los casos de violencia sexual sean cada vez menos. A eso es que están llamados a legislar, no a criminalizar las mujeres y los doctores.

Si de verdad queremos proteger a los niños, protejámoslos legislando para agilizar las adopciones, para dar los recursos verdaderos que provean asistencia social a nuestros niños abandonados, a los niños abusados, a los 6 de cada 10 niños puertorriqueños que viven en pobreza en esta isla, aquellos con serios problemas de salud mental, a los niños de educación especial, y dejemos estos circos electoreros. La fiebre no está en la sábana.

El problema y los derechos de nuestra niñez no se resuelven atropellando a la mujer puertorriqueña y poniéndole nuevamente un yugo alrededor de su cuello”, sentenció el expresidente del Senado.