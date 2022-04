50 años después, astronauta sigue emocionado por el espacio

COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Cincuenta años después de su misión Apolo 16 a la Luna, el astronauta retirado de la NASA Charlie Duke dice estar listo para que Estados Unidos reanude sus exploraciones lunares.

Parte de ese esfuerzo, dijo Duke el viernes, será el programa Artemis, que incluye el próximo vuelo de la NASA a la Luna usando un nuevo cohete del sistema Space Launch. El primero de los cohetes deberá despegar sin tripulantes este año y le sucederán vuelos tripulados.

“Con Artemis, la NASA se va a concentrar en el espacio, la Luna y más allá, y eso me entusiasma”, dijo Duke a The Associated Press en una entrevista en Columbia.

Duke, de 86 años, es uno de cuatro caminantes lunares sobrevivientes del programa Apolo y recorrió la superficie del satélite natural en 1972. Ha estado en una gira para celebrar el 50mo aniversario de su viaje y viajó recientemente al Centro Espacial y de Cohetes en Huntsville, Alabama, para visitar su nave, que hizo la penúltima misión estadounidense a la Luna.

Durante la misión, el ahora difunto John Young fue el primero en salir de la nave y caminó sobre la superficie lunar con Duke. Ken Mattingly orbitó la Luna en el módulo de mando, apodado Casper.

Duke dijo que no le reprocha a la NASA el haber terminado el programa Apolo para concentrarse en los transbordadores espaciales, la estación internacional y otras misiones en partes más remotas del espacio, pero dice que espera entusiasmado por misiones futuras que aprovechen lo que él y otros aprendieron de su tiempo en la Luna, algo que él llamó “una gran plataforma para la ciencia”.

Apuntó además que se siente alentado por las colaboraciones comerciales que se han desarrollado alrededor de la exploración espacial, como las empresas Space X y Blue Origin. Esas opciones, dijo, “hacen el espacio disponible para más personas, y más ciencia e ingeniería y las cosas no tripuladas”.

Duke visitó el viernes el Museo Estatal de Carolina del Sur en Columbia, que alberga una exposición llena de algunos de sus recuerdos de la Luna, como un traje espacial, una lista de tareas y una roca lunar.