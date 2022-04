Viajeros aportaron más de $4 millones a la economía de la Isla en 2021

Un informe de Discover Puerto Rico reveló que viajeros que no residen en la Isla aportaron $4,582 millones a la economía en el 2021, cantidad que superó la registrada en el 2019, el año estimado como el mejor en este renglón.

En total, los gastos de consumidores de la industria por parte de residentes o extranjeros fueron más de $7,398 millones, 15% más que en el 2019.

La directora de Análisis e Investigación de Discover Puerto Rico, Alisha Valentine, aseguró que, por consecuencia, aumentó la tarifa promedio diaria en los alojamientos, 15% para hoteles y 23% para alquileres.

Por un lado, los sectores de recreación y alojamientos emplean más de 85 mil personas, la cifra más alta en la historia de Puerto Rico y un 4.8% más alto que antes de la pandemia, según el Negociado de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

“Hemos alcanzado niveles récord en empleo, pero aún tenemos muchas plazas abiertas y nos faltan empleados cualificados para llenarlas”, mencionó el principal ejecutivo de Discover Puerto Rico, Brad Dean.

Por otro lado, la industria de cruceros aún no se ha recuperado por completo. En el 2019 una tercera parte de los pasajeros que llegaban a la Isla eran atraídos por los cruceros, y aportaron el 7% del gasto de consumidores ese año.

“Aunque hay mucho que celebrar, no podemos olvidarnos de los retos que permanecen. La pandemia todavía no se acaba y debemos continuar vigilantes con nuestras comunicaciones y protocolos. La industria de cruceros todavía no alcanza niveles prepandémicos y no puede haber una recuperación completa hasta que se vea una agenda robusta de paradas de barcos y embarcaciones que usen a Puerto Rico como puerto base”, afirmó Dean.

El 2021 fue un gran año para la industria del Turismo en Puerto Rico, sin embargo, este año Discover Puerto Rico busca recuperar el turismo de grupos, como eventos, conferencias o reuniones de negocios.

La próxima semana la Asociación de Periodistas de Viaje de Norteamérica tendrá su convención anual en Puerto Rico. Mientras que también habrá encuentros en la Isla de la Cámara de Comercio estadounidense, la Asociación de la Industria de Viaje de los Estados Unidos, y se celebrará la Isla Connect Marketplace.

“Nuestra marca se fortalece, nuestra base de visitantes se expande y estamos atrayendo a grupos de alto perfil”, destacó Dean.

Además, una de las analistas de Discover Puerto Rico Cecilia Rodríguez aseguró que están trabajando para atraer más turistas a la Isla a través de paquetes promocionales de los próximos conciertos en Puerto Rico. Por ejemplo, ofrecer boletos de algún concierto a quienes se queden en Puerto Rico cierta cantidad de días.