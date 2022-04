Satisfecho Pierluisi con las explicaciones de Miguel Romero sobre su vínculo con J.R. Asphalt

El gobernador Pedro Pierluisi afirmó que ha tenido comunicación directa con el alcalde sanjuanero, Miguel Romero, quien presuntamente es objeto de una investigación federal tras coordinar, mientras era senador, unos trabajos de asfalto en comunidades de la capital con la empresa J.R. Asphalt, vinculada a esquemas de corrupción en municipios como Cataño y Guayama.

Al evitar abundar acerca de los méritos de los señalamientos sobre Romero, Pierluisi destacó que el ejecutivo municipal ha comparecido ante los medios para ofrecer sus explicaciones.

“Yo lo que he visto es que el alcalde ha dado cara, ha negado las imputaciones, eso es diferente a lo que he visto en otros alcaldes”, manifestó Pierluisi a la prensa tras participar de una actividad en el Centro de Convenciones.

¿La explicación de que J.R. Asphalt realizó los trabajos de forma gratuita le parece razonable?, le preguntó este medio.

“Él ha negado puntualmente las imputaciones. Está siendo bien específico. Lo que he visto es que el contralor electoral indicó en los medios que va a investigar el asunto para determinar si hubo una violación de la ley electoral. Pues veremos el resultado de esa investigación. Pero el alcalde insiste, primero, que como alcalde no hubo irregularidad alguna y que lo que haya sucedido cuando era senador, él insiste que no hubo ningún acuerdo ni promesa para recibir ese servicio o ese asfalto a cambio de una gestión oficial, que no hubo tal cosa”, subrayó el mandatario.

En entrevista con Radio Isla, Romero calificó los trabajos de la empresa en las comunidades capitalinas como una “donación” de asfalto “sobrante” de otras obras.

“Fue totalmente gratuito, no se utilizaron fondos públicos, fue coordinado por las comunidades y eso está así sometido por escrito a la Oficina del Contralor Electoral desde el año 2020″, dijo el alcalde al periodista Julio Rivera Saniel.

“Me llamó tan pronto surgió esto en los medios para decirme básicamente lo mismo que ha dicho en los medios”, dijo Pierluisi esta tarde.

“Él también ha indicado, porque lo vi en los medios, que eso no se coordinó desde su comité de campaña. Es un asunto electoral y el contralor electoral aparentemente lo va a investigar y veremos el resultado de esa investigación. Pero tengo que decir que aquí la diferencia que he visto en este caso versus otros es que veo al alcalde dando cara y contestando directamente lo que se le plantea y eso tengo que decir que es lo correcto”, recalcó el gobernador.

Metro intentó comunicarse con el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, para conocer cómo procedería ante los señalamientos, pero, al momento de publicación, el abogado no había respondido las llamadas.

Teleonce reportó, el martes, que las autoridades federales realizaban una pesquisa sobre las obras que, alegadamente, realizó J.R. Asphalt a través de la oficina de Romero, quien representó al distrito senatorial de San Juan entre 2017 y 2020.

Los exsocios de J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, fueron implicados en los casos por corrupción pública por los que se declararon culpables, a nivel federal, los exalcaldes de Cataño y Guayama, Félix “Cano” Delgado y Eduardo Cintrón, respectivamente.

Los empresarios, según las acusaciones, realizaban donativos y obsequios a los políticos, a cambio de ser beneficiados con contratos públicos.

Rodríguez Santos optó por declararse culpable a finales de noviembre de 2021, mientras que Villegas Vargas optó por someterse al proceso judicial en su contra.