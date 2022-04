Representante Denis Márquez cataloga como “emergencia nacional” la crisis de violencia infantil en Puerto Rico

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció acciones legislativas para enfrentar la violencia infantil en Puerto Rico, un asunto que catalogó como una “emergencia nacional” tras descubrir 10,458 referidos de maltrato sin investigar desde el 2016.

“Durante mi interrogatorio en las vistas públicas sobre el presupuesto del Departamento de la Familia (DF), la administradora de ADFAN reconoció la existencia de 10,458 referidos de posible maltrato a menores aún sin investigar desde el 2016, hecho reconocido como una crisis por la propia secretaria del DF durante esas mismas vistas públicas. Ese hecho nada más, representa una emergencia nacional que hay que atender con urgencia y para eso son estas acciones legislativas que estamos tomando”, expresó Márquez Lebrón.

El legislador radicó dos medidas legislativas: la primera, con la coautoría del representante Jesús Manuel Ortiz González, es para declarar un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico y la segunda para reconocer la tortura infantil como una categoría independiente del maltrato infantil y tipificarla.

Según el Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos, en Puerto Rico, en el 2019, habían 17,474 (30.5%) referidos de maltrato o negligencia a menores de los cuales 8,365 (47.9%) fueron fundamentados.

Márquez Lebrón dijo que este año hay 12,110, un aumento de 3,656.

“La Asamblea Legislativa no puede, con su silencio, ser cómplice de esta realidad y mirar para el otro lado, hay que tomar acción inmediata y dar paso a estas medidas”, argumentó el legislador.

Ortiz González indicó que “el DF, en varias ocasiones ha reconocido que solo cuentan con casi 900 trabajadores sociales, cada uno atendiendo entre 30 y 40 casos a la vez. Esto hace que solo se atienda el 50% de los casos de niños en peligro inminente”.

Durante la rueda de prensa, el portavoz cameral del PIP estuvo acompañado por el propio Ortiz González, la Dra. Yanira Carmona, Directora del Programa Biopsicosocial del Recinto de Ciencias Médicas del programa CIMVAS junto a su equipo de trabajo, la Dra. Ángeles Acosta, psicóloga clínica y profesora adjunta de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, la Lcda. Marta Villares Señeriz, ex Procuradora del Departamento de la Familia, Irene Rial Bou, educadora y escritora de literatura infantil y juvenil, la Dra. Brenda Mirabal, ex Directora del Programa Biosicosocial del Recinto de Ciencias Médicas, el Dr. Luis R. Sánchez y la Dra. Aysha Concepción Lizardi de Familias CAPACES Inc. y portavoces de la Coalición Paz Para La Niñez.