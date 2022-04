Pierluisi defiende que la perspectiva de género se renombre como el currículo de “equidad y respeto”

El gobernador Pedro Pierluisi expresó hoy que “no son justas” las críticas que recibe el Departamento de Educación ante la dilación en la implementación de un currículo con perspectiva de género.

En un encuentro hoy con los medios, Pierluisi reclamó además que las “etiquetas” son secundarias, en referencia a la expectativa de que el currículo que en última instancia se ponga en práctica elimine el término de perspectiva de género, en favor de promover los conceptos de “equidad” y “respeto”.

“Hay veces que se hacen expresiones muy generales que no son justas. Hay un esfuerzo de colaboración continuo, unas reuniones y conversaciones prácticamente continuas. Lo que pasa con el Departamento de Educación es que está en una revisión del currículo que implanta y este es uno de los temas. Está en la agenda, se está enfatizando la enseñanza de la equidad y el respeto entre todos los estudiantes y todos los seres humanos. Se está enfatizando el que no haya violencia de tipo alguno, que no haya discrimen de tipo alguno, incluyendo por orientación sexual”, dijo el primer ejecutivo a periodistas luego de participar de una actividad en el Centro de Convenciones.

El currículo con perspectiva de género, en un inicio, estaba programado para implementarse en agosto de 2021, pero luego se pospuso para enero de este año.

Ahora, la expectativa es que comience en agosto de este año.

“Algunos se han enfocado en la etiqueta, que quieren que sea un currículo que diga perspectiva de género. No, el currículo es el currículo del Departamento, y el tema se va abordar principalmente por la vía de estos dos conceptos, equidad y respeto, que están dentro de la definición de la perspectiva de género como tal. Yo he dicho y lo repito, el nombre y la etiqueta no hace la cosa. Algunos me dicen por qué eliminarlo, no tener ese término ahí. Yo pienso que es para evitar controversias innecesarias. Después que estén los conceptos y se esté enseñando lo que se tiene que enseñar, vamos a evitar la polarización innecesaria”, añadió Pierluisi.

Figuras conservadoras, como la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, han criticado la intención de implementar un currículo con perspectiva de género, al argumentar que, más que buscar la equidad entre los seres humanos, pretende imponer lo que llaman la “ideología de género”.

Rodríguez Veve, en las vistas de confirmación del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, logró que el funcionario se comprometiera a descartar el currículo de perspectiva de género.

“Hay una preocupación de que no se invisibilice la lucha contra la violencia de género y, en lo más mínimo, yo no voy a permitir que eso se invisibilice porque por eso declaré la emergencia, por eso creé el Comité PARE y por eso también le pedí al Departamento que aborde este tema en el currículo”, recalcó Pierluisi.

El desarrollo e implementación de un currículo con perspectiva de género fue un compromiso plasmado en la orden ejecutiva que decretó un estado de emergencia por la violencia machista, en enero de 2021.

El estado de emergencia está programado para expirar el próximo 30 de junio, pero Pierluisi reiteró que aún no ha tomado una determinación sobre su posible extensión. Antes de tomar su decisión, Pierluisi aguarda por recibir un informe del Comité PARE, en el que se detallen los objetivos logrados y aquellos pendientes.

El gobernador, sin embargo, adelantó posibles cambios que sufrirían las estrategias de política pública contra la violencia de género, lo que incluye repensar el rol del Comité PARE.

“Obviamente, una emergencia no es permanente, por definición. Pero esa decisión la voy a tomar antes que expire la declaración actual, el 30 de junio. Por otro lado, está el Comité PARE que algunos entienden ya ha cumplido su misión, por lo menos el 75%, 80% de las tareas, las acciones que iba a tomar. Ahí tengo que decir qué hago con el comité como tal”, dijo Pierluisi.

“Con toda probabilidad, mínimo voy a estar emitiendo una orden ejecutiva que estaría dándole directrices a todas las agencias que todavía no han tomado acción en donde el comité ha recomendado que se haga”, añadió.