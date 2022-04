Mira cómo esta mujer frustró un asalto en plena calle

No hay duda de que el efecto sorpresa del que siempre presumen los ladrones fue el mismo que aplicó esta señora para que no le robaran su bolsa. El video del frustrado asalto quedó grabado por una cámara de seguridad y fue subido a las redes sociales donde se ha hecho viral.

La señora se encontraba en la calle con su bolsa colgada del hombro. Al parecer estaba esperando a que le abrieran la puerta de una casa. Lo que pasó luego fue de máximo riesgo.

No entregó sus pertenencias

En un momento se acercó una motocicleta con dos hombres a bordo. Uno de ellos se baja para arrebatarle las pertenencias a la mujer.

Sin pensarlo, la señora advirtió el peligro y antes de que se le acercara el ladrón lanzó la bosa por la barda de la vivienda hacia el patio. El ladrón quedó tan desorientado que no sabía qué hacer y no le quedó más remedio que regresar a la moto y emprender la huida.

Para más, la señora intentó correr hacia el lado contrario al de ellos, lo que terminó por frustrar el ataque, citó La República. Inmediatamente comenzaron las reacciones, porque en un momento así, los delincuentes pueden hacer daño a sus víctimas al ver que no logran el objetivo. Afortunadamente el sujeto no parecía estar armado y prefirió no perder tiempo y escapar.

“Algunos le disparan o golpean por hacer eso”, “Gracias a Dios no tenía arma, porque estos hasta por venganza te disparan”, “Menos mal no se vengaron, porque es riesgoso”, fueron algunos de los comentarios, citó el medio.

El video de un "casi" robo que se hizo viral en TikTok (Captura)

Otro episodio

Otro video viral relacionado con los robos sucedió en Chile, donde un periodista se encontraba haciendo un reporte en vivo para la televisión y en ese momento es víctima de un intento de robo de su celular.

“El periodista chileno Mario Solís Cid se encontraba realizando un enlace en vivo para el medio argentino Crónica TV a pocos metros del Congreso en Valparaíso. De pronto, un sujeto se acercó hacia él con la intención de robarle su teléfono”, citó el medio. Durante la transmisión se aprecia al reportero y de un golpe se ve que es empujado y la pantalla cae al piso.

La periodista en el estudio pregunta: ¿Qué pasó Mario?, ¿Estás bien?, ¿Qué pasó? A los pocos segundos vuelve a aparecer el reportero, muy nervioso y cuenta que intentaron robarle el celular, pero afortunadamente el delincuente no pudo llevarse nada, reseñó Biobiochile.cl.

Situaciones límite... A pasos del Congreso Nacional de Chile, mientras desarrollaba un despacho para @CronicaTV, me intentaron robar en vivo...



Agradezco el apoyo de @montsebrizuela, @nativacc, @nachogoano, @aletto75 y todo el equipo que se ha mantenido atento a mí estado. pic.twitter.com/2IzdxPIu7M — Mario Solís Cid (@mariosoliscid) April 15, 2022

Lo más sorprendente, según el periodista era que se encontraba a pocos metros del palacio de Gobierno, en Santiago, donde se presume que debe haber más seguridad.

El video de este frustrado arrebatón también se hizo viral, así como viral se hizo el clip de un gatito que se encuentra haciendo cariños a su dueño y de pronto le roba su comida. El astuto felino “envolvió” a su embelesado duelo quien tenía comida en un tenedor y mientras comía le hacía mimos a su mascota llamada “Simón”. Pues no pasó mucho tiempo para que “Simón” le diera un mordisco al trozo de pollo directamente del tenedor, lo que dejó al propietario sin palabras.

“Soy un gato de aventuras, hago kayak, nado, escalo y me distraigo realizando caminatas”, dice el perfil de TikTok @backpackingkitty que compartió el simpático material.

