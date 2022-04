Crean campamento para recuperar aprendizaje interrumpido por la pandemia

Above & Beyond,Brave Summer Camp 2022

A dos años de la pandemia por COVID-19, sus secuelas en el desarrollo integral de la juventud son innegables. Sin embargo, ante el gradual retorno a la normalidad, es tiempo de que los niños y adolescentes vuelvan a disfrutar de las actividades propias del verano, a la vez que atienden sus rezagos y trastornos emocionales que se han agravado aún más a raíz de la pandemia.

Above & Beyond, Brave Summer Camp es un campamento liderado por un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, líderes recreativos y maestros que promueve la inclusión, los valores y la autoestima saludable en tiempos de pandemia.

Su enfoque en atender rezagos académicos, así como los aspectos sociales y emocionales acrecentados durante la pandemia, dentro de un contexto recreativo y divertido, lo diferencia del resto de la oferta de campamentos de verano en Puerto Rico.

“La pandemia por COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. No obstante, en esta etapa de la pandemia de dos años, debemos comenzar ya a mirar hacia el futuro y reparar los daños causados por el rezago académico, la falta de socialización, la ansiedad, el miedo y la desolación provocados por el aislamiento social y los estragos que ha tenido el virus en el diario vivir. En Above & Beyond, Brave Summer Camp, le ofrecemos a nuestros niños y jóvenes la oportunidad de ponerse al día con las materias y fortalecer su autoestima y destrezas sociales, así como de volver al deporte y a las actividades físicas y artísticas”, indicó la Lcda. Natalia Márquez, psicóloga, propietaria de Brave Therapy & Learning Center y cocreadora del Brave Summer Camp.

En el campamento se reforzarán las destrezas socioemocionales y de aprendizaje básicas de manera individual y grupal. Durante las cinco semanas que dura el campamento, las directoras y fundadoras de este innovador campamento atenderán los rezagos emocionales y de aprendizaje de los participantes a través de juegos, dinámicas, desafíos, actividades recreativas, arte, arte terapia, deportes, bailes, teatro y mucho más. Además, se les proveerán talleres a los padres y familiares para darles herramientas útiles para una crianza saludable.

“Otro distintivo de nuestro campamento es que le proveemos a los padres y familiares herramientas útiles para ayudar a sus hijos en su proceso de desarrollo. En este momento histórico, el impacto que la pandemia ha tenido en la salud mental de los adultos, combinado con el hecho de que los niños han pasado más tiempo en casa debido a la pandemia, altera inevitablemente la capacidad cognitiva y emocional de los niños. Por eso, vemos la importancia de capacitar a los adultos y hemos integrado interesantes talleres de 6:30 pm a 8:30 pm para ayudarlos a sacar a sus hijos hacia adelante”, dijo Xamarian Algarín, maestra y cocreadora del Brave Summer Camp.

El Brave Summer Camp se llevará a cabo en dos localidades, Rexville y Hato Tejas, Bayamón. Comienza el 6 de junio y se extiende hasta el 8 de julio. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 787-951-4969, escribir a bravecamppr@gmail.com o visitar su página de Facebook.