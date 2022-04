Comisión senatorial busca alternativas para estabilizar precios del combustible que utiliza la AEE

El presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, Javier Aponte Dalmau, realizó una vista pública en la que evaluó dos medidas en aras de buscar alternativas para estabilizar los precios del combustible e indagar sobre el alza en la facturación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por concepto de ajuste a raíz de la compra de combustible.

“De la ecuación que tenemos que evaluar aquí hoy, para decirle a los consumidores que estamos buscando alternativas de cómo mantener un precio energético lo más estable posible… Veo que la Autoridad no tiene la estructura para atender eso”, argumentó el senador Aponte Dalmau durante la vista.

La Resolución del Senado 340 busca se realice una investigación constante sobre las condiciones, el funcionamiento, rendimiento, operación, capacidad y planificación futura del sistema de generación de energía que opera la AEE. Dentro de lo abarcador que es esta medida, la Comisión quiso centralizar la discusión en el tema del alza en la facturación por concepto de ajuste por compra de combustible entre otros asuntos.

Mientras, el Proyecto de Senado 813 propone enmendar la Ley de Transformación y Alivio Energético para crear la Oficina de Compra y Estabilización de Precios de Combustibles y requerirle al Negociado de Energía y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desarrollen e implementen los procesos regulatorios y ejecutivos necesarios para la compra de combustible en mercados a futuro con el propósito de abaratar los costos de compra de combustibles requeridos para la generación de energía.

Para evaluar ambas medidas la Comisión citó a deponer a la ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, subdirectora ejecutiva de Operaciones de la AEE; al licenciado Richard Cruz, director de la División Legal y al ingeniero Edwin Barbosa.

En su ponencia sobre la RS340 la AEE destacó que “en la reconciliación trimestral más reciente, el costo del combustible fue un factor determinante en el alza en el costo del servicio eléctrico”. “El impacto mayor se experimentó en el diésel que utiliza la Autoridad. En diciembre de 2021 el precio del barril de diésel estaba en aproximadamente $100, mientras que hoy se encuentra a $164, lo que representa un aumento de 39% en 4 meses”, añade el memorial.

Durante la lectura de la ponencia, Zapata Acosta resaltó que “los retos mayores para la Autoridad, a corto y mediano plazo, son la disponibilidad y costo del diésel y buscar una solución a la situación del gas natural en Costa Sur, en el menor tiempo posible. Hasta el momento, el panorama de los mercados no es claro, y esto crea la posibilidad de aumentos adicionales en los combustibles”.

En cuanto, al PS813 la Autoridad expresó en su ponencia que el proyecto es “uno loable y busca proveer una alternativa para abaratar los costos del combustible” no obstante deben de tomar en consideración ciertos aspectos.

Primero, para el puesto de Director de Compra y Estabilización de Precios de Combustible la persona escogida debe tener experiencia en hands on en el mercado Fuel Hedging, ya que en la actualidad la Oficina de Combustible de la AEE no tiene ese expertise. Segundo, la Autoridad no tiene capacidad suficiente para almacenar combustibles provenientes de una negociación de Fuel Hedging, por lo que se requeriría el alquiler de tanques, pero el costo del alquiler de esos tanques tendría que añadirlos al costo por barril del Fuel Hedging.

Aponte Dalmau cuestionó a la ingeniera Zapata Acosta sobre dónde estaba el plan de mejoras de las plantas, que son las que nos generan electricidad. La funcionaria le dijo que “el plan se divide en dos fases: la primera fase es las reparaciones a corto plazo y la fase dos es tocar todas las unidades generatrices”. “De septiembre hasta el presente ya hemos trabajado Costa Sur 5, Palo Seco 4 y estamos en proceso de Aguirre 1, San Juan 5 y Mayagüez 1″, añadió.

El senador le solicitó a Zapata Acosta que le proveyera, dentro de cinco días, a la Comisión el plan de mejoraras de las plantas en términos de año y medio.

En su turno de preguntas el senador de la delegación Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe preguntó a Zapata Acosta cuáles serían los precios de los combustibles en términos del más barato primero al más caro. La ingeniera respondió que “el más económico es el carbón, le sigue el gas natural, luego el búnker C y, por último, el más caro, es el diésel”. También a preguntas de Bernabe; Zapata Acosta resaltó que el combustible más limpio, en cuestión de menos daño para el medio ambiente, es el gas natural, le sigue el diésel con bajo contenido en azufre, luego el búnker C y finalmente el carbón.