Populares vuelven a la carga en su batalla interna en la vista pública sobre Bahía Jobos

El alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, se ausentó a su citación ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que lo había convocado para que explicara sus expresiones públicas sobre el legislador popular Luis “Narmito” Ortiz Lugo, a quien acusó de poseer un terreno en la zona de Bahía Jobos, en Salinas.

En su lugar, Ramírez, del Partido Popular Democrático (PPD), sometió a la comisión, que preside Edgardo Feliciano Sánchez, una carta en la que mencionó que no tenía propio y personal conocimiento de las alegaciones que hizo.

“Quiero que quede para récord que el alcalde de Arecibo fue mendaz en sus expresiones, no tenía ningún tipo de evidencia y consta para récord. A pesar de todo eso, continúa haciendo expresiones en contra de un funcionario de esta Asamblea Legislativa, específicamente de la Cámara de Representantes. No lo vamos a aceptar”, afirmó el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, al inicio de la vista, donde quedaron al descubierto nuevamente las diferencias internas en el PPD.

El legislador novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló cuestionó a Hernández si, ante la incomparecencia de Ramírez, la Cámara lo citaría bajo apercibimiento de desacato, como había intimado ayer el líder cameral.

“Yo creo que esta carta (de Ramírez) con el reconocimiento de él, no tiene nada que probar aquí ya. A veces las cosas, siendo muy ‘proper’, no constan para récord, quedó como mentiroso. Si hay duda de qué significa mendaz, quedó como un mentiroso. Fue un mentiroso y no vino”, le respondió Hernández.

Hernández, en la vista, no aludió a los comentarios que hizo ayer Ortiz Lugo en una entrevista radial, cuando mencionó que había “escuchado” que Ramírez “es bolitero, que si vende drogas, que si lava dinero”.

“Yo no puedo afirmar aquí, pero lo he escuchado”, dijo Ortiz Lugo en WKAQ 580.

“Esta comisión, me parece a mí de manera adecuada, ha ido atendiendo los señalamientos que se han estado haciendo en su ro de fiscalizar y proteger los recursos naturales. Tenemos que evitar, y tengo que expresar mi distancia de los planteamientos que se están haciendo aquí, de utilizar este foro que ha sido uno serio y busca intervenir en un crimen ambiental de marcadas proporciones, para cualquier otra consideración política que tiene sus propios foros de ser tratado. Solicito que esta comisión enfoque su trabajo en el tema fundamental de esta vista, que es el crimen ambiental que está sucediendo en el sector Las Mareas, en Salinas”, subrayó, por su parte, el representante popular Jesús Manuel Ortiz.

Ayer, el presidente del PPD, José Luis Dalmau, emitió una orden de “cese y desista” para detener los ataques entre funcionarios electos de la colectividad.

Anoche, las delegaciones senatorial y cameral del PPD se reunieron en conferencia legislativa, tras la cual Dalmau y Hernández aseguraron que se habían abierto nuevos canales de comunicación para coordinar los trabajos entre las mayorías de ambos cuerpos.

La vista pública de esta mañana comenzó en un salón de audiencias del edificio Luis A. Ferré. Sin embargo, tuvo que ser movida a un salón del Capitolio ante la gran cantidad de deponentes, prensa y público que se dieron cita.

A la audiencia compareció la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Haydelín Ronda, quien ha recibido críticas de grupos ambientalistas por el manejo de las ilegalidades en la reserva federal de Bahía Jobos. También se citó a representantes de la comunidad Las Mareas, al Comité de Diálogo Ambiental, la Junta de Planificación y la organización Idebajo (Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos).