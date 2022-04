Líderes legislativos del PPD aseguran hay “unidad” tras reunión de cuatro horas

Las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) intentaron proyectar unidad tras una reunión de cuatro horas de la conferencia legislativa, en un día en que volvieron a llover los ataques entre figuras electas de la colectividad.

“Para los que creían que el Partido Popular estaba destruido o dividido, aquí está el Partido Popular unido, trabajando, después de muchas horas en la conferencia legislativa de cara a los proyectos que tenemos en nuestra agenda para lo que queda de la sesión”, indicó el presidente de la Pava, José Luis Dalmau, para iniciar la rueda de prensa posterior al encuentro.

Según el también presidente del Senado, la conferencia legislativa volverá a reunirse el 10 de mayo, como parte de un esfuerzo para mantener una comunicación constante entre los miembros de ambas delegaciones.

En esa fecha, los legisladores del PPD discutirán “exclusivamente” el tema de las enmiendas propuestas al Código Electoral.

“Hemos decidido establecer una comunicación, que comenzó ayer, entre el liderato legislativo para dirimir las diferencias entre proyectos de Cámara y Senado y reunir la conferencia legislativa más oportunamente, más regularmente para poder seguir haciendo los trabajos que encaminamos el día de hoy”, subrayó Dalmau.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien a su llegada al comité central del PPD lanzó críticas a la manera en que Dalmau ha manejado los ataques internos, catalogó la reunión de esta noche como “extraordinaria”.

“La única manera de establecer estrategias de qué se va a adelantar, como se va a comunicar, cómo lo vamos a hacer, si se aprueba en un cuerpo y después en el otro, a veces hay muchas medidas que comienzan sus esfuerzos simultáneamente en ambos cuerpos y a veces se tienen que hacer estrategias […] Es una dinámica un poco más allá de un trabajo entre presidentes (legislativos) y portavoces. Los presidentes y portavoces ya están trabajando con un producto terminado”, dijo Hernández en la rueda de prensa, a la que asistió alrededor de una quincena de los 38 legisladores populares.

Según Dalmau, en la reunión se atendieron exclusivamente asuntos relacionados a los procedimientos legislativos. Previo al encuentro, algunos legisladores, como la senadora Marially González, afirmaron que percibían una “dilación” en la atención que se le brindaba a los proyectos una vez cruzaban al cuerpo contrario.

“Por lo menos de parte esta servidora hay proyectos que no se han trabajado (en Cámara) que los tengo aprobados desde la primera sesión legislativa y espero que se puedan atender”, dijo la vicepresidenta senatorial.

Día de críticas internas

La conferencia legislativa tuvo como telón de fondo las expresiones que hiciera Hernández cuando llegó a la sede de la Pava.

“Para que tengan idea, la Cámara, que sí trabaja, que hace las cosas como tiene que hacer, de manera organizada, la semana pasada escuchó unas expresiones destempladas respaldando una posición sobre unos alegatos de un funcionario y rápido lo citó, el mismo día, horas después”, dijo el líder cameral, mientras aludía a la controversia pública que han protagonizado en pasados días el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo con el alcalde popular de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez.

“Así que creo que hay que emular esa efectividad que tenemos nosotros los populares administrando bien los procesos legislativos en la Cámara y la institución. Qué bueno que el Partido Popular está cogiendo ese espíritu de hacer las cosas bien de forma efectiva”, añadió Hernández.

Hoy, Dalmau, emitió una orden de cese y desista, con el objetivo de detener las críticas que figuras electas populares han estado lanzándose en las pasadas semanas.

La orden de Dalmau se produjo luego de que, más temprano en el día, Ortiz Lugo alegara que Ramírez está involucrado en el narcotráfico.

“Yo he escuchado y no tengo evidencia para poder sustentarlo, pero yo he escuchado que si (Ramírez) es bolitero, que si vende drogas, que si lava dinero, yo no puedo afirmar aquí, pero lo he escuchado”, dijo Ortiz Lugo, en una entrevista con WKAQ 580.

La semana pasada, Ramírez había dicho que, aunque no le constaba, tenía entendido, basado en reportes de prensa, que Ortiz Lugo posee un terreno en el área protegida de Bahía Jobos, en Salinas.

Ortiz Lugo aspira a llenar la vacante por la alcaldía de Guayama, que se dirimirá en una elección especial el 7 de mayo.

“Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Es algo que debió haber hecho el presidente de la institución hace meses atrás, no quiero hablar de años porque él lo que tiene es año y pico como presidente, pero hay que ser consistente. No puede ser que funcionarios estén haciendo expresiones desacertadas y haya que esperar a que un legislador, precisamente en un proceso primarista, haga unas expresiones molesto, obviamente, por lo que está ocurriendo, por los ataques desacertados de otros funcionarios del propio Partido Popular, dándole eco a expresiones de oposición, para que entonces el partido levante la voz”, sostuvo Hernández.

Dalmau, en tanto, defendió su proceder como presidente del PPD.

“Yo creo que como he señalado siempre el diálogo siempre tiene que prevalecer y la ropa sucia se tiene que lavar en casa. Los mecanismos yo los estoy activando. Una orden de cese y desista es lo que quieren los populares para que eviten el seguir dirimiendo situaciones personales en los medios de comunicación”, dijo el líder senatorial.

“Uno no puede controlar lo que cada funcionario dice, cada funcionario tiene que mirar las expresiones que va a hacer. En este caso creo que han sido fuertes las expresiones y las voy a atender como el reglamento corresponde. Aquí hay unas reglas de comportamiento, de expresión, una prohibición de atacar a funcionarios electos”, subrayó Dalmau, quien dijo que las controversias internas de la Pava suelen surgir en cada nuevo ciclo electoral.

Este sábado, la Junta de Gobierno del PPD se reunirá por primera vez en el año.