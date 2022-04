Hermana de Keishla Rodríguez lanza advertencia a los medios de comunicación

A días de cumplirse un año del asesinato de la joven Keishla Rodríguez, su hermana, Bereliz Nichole, hizo una advertencia a los medios de comunicación para que no hagan que su familia reviva el dolor que sintieron en mayo del 2021.

A través de sus redes sociales, la joven pidió a los medios de comunicación que no vayan al hogar de la familia a pedir reacciones sobre el primer aniversario de la muerte de su hermana e indicó que su padres no atenderán a la prensa.

“No vamos a dar ningún tipo de expresiones, eso no es un día feliz, ese día si es por mi lo salto, ese mismo día de madrugada me voy de viaje, muchas personas saben que en par de días de los sucedido mi nene cumple años, de verdad no quiero estar aquí, no quiero tener que bajar con mi hermano, a mi mamá y a mi papá y que esté todo el parking de aquí del residencial lleno de reporteros para darnos entrevistas, no quiero volver a pasar por lo mismo, volver a sentir que está pasando otra vez, a las personas que les he dicho muy amables, no vamos a dar ningún tipo de expresiones”, dijo la joven en la red social Instagram.

La joven también indicó que en los pasados días ha recibido múltiples llamadas de medios de comunicación.

El pasado 1ro de mayo del 2021 fue el día que las autoridades encontraron el cuerpo de la joven Keishla Rodríguez en la laguna San José debajo del puente Teodoro Moscoso.

Luego se arrestó al boxeador Félix Verdejo quien enfrenta tres cargos por asesinato, robo de un vehículo y el asesinato de la mujer que estaba embarazada.