Contraloría revela falsificación de cheque emitido por ATM para el pago de combustible

La Contraloría de Puerto Rico reveló este miércoles, que la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipios (ATM) realizó un pago indebido de 324,630 dólares por concepto de compra de combustible para las embarcaciones que brindan servicio a Vieques y Culebra, a pesar de que dicha compra no tenía las autorizaciones requeridas.

Además, se falsificó el cheque para el pago del combustible, con la firma digital de la directora ejecutiva auxiliar de Administración y Finanzas quien había ocupado dicho puesto hasta el día anterior de la emisión del cheque.

La ATM no contaba con la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ni con un contrato formalizado que justificara el pago del combustible. No obstante, la entonces directora ejecutiva aprobó las requisiciones y el comprobante para pago y, por otro lado, el subdirector ejecutivo interino instruyó al contador de la ATM a emitir el cheque no permitido por la ley y la reglamentación aplicables.

Estos hechos contrarios a la ley y reglamentación vigente, pudieron haber configurado delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales, fraude, apropiación ilegal de identidad y falsificación de documentos, entre otros.

La investigación se refirió a la consideración del Secretario de Justicia el 12 de octubre de 2021 quien concluyó, entre otras, que no existía causa suficiente para creer que la exdirectora ejecutiva, el exsubdirector ejecutivo interino y el contador de la ATM habían incurrido en conducta delictiva por los hechos investigados.

El Informe Especial recomienda al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente a considerar el resultado de la investigación, y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental a tomar las acciones pertinentes al respecto.

Este Informe Especial del 20 de abril de 2022, esta disponible www.ocpr.gov.pr.