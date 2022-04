Comienza la construcción del Cementerio Municipal Temporero de Lares afectado por el huracán María

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, participó hoy, martes, de la colocación de la primera piedra del nuevo Cementerio Municipal Temporero de Lares, tras haber declarado un estado de emergencia, el 27 de julio de 2021, ya que fue uno de los lugares más afectados por el paso del huracán María.

“Yo he sido consistente en que tenemos que ayudar a los municipios y proveerles los recursos necesarios para que se recuperen de los desastres, mejoren la infraestructura de sus cascos urbanos y restauren los daños ambientales para renovar pueblos y comunidades que fueron tan afectadas”, indicó Pierluisi.

Parte de los ataúdes en este cementerio fueron expulsados de sus tumbas y algunos cayeron por una quebrada colindante, exponiendo a los residentes de Lares a una emergencia ambiental.

“(FEMA) está haciendo los estudios para determinar si procede o no la remoción o la nueva construcción. Esas tumbas expuestas me comprometo a que antes que se acabe este año, una vez esté el cementerio, el municipio propio las va a trasladar a aquí para poder tener más control del cementerio. Hoy no podemos entrar a esa área porque todavía hay decenas de tumbas expuestas”, aseguró el alcalde de Lares, Fabián Arroyo Rodríguez.

En octubre de 2021 ya tenían el predio, un acuerdo de colaboración entre el municipio de Lares y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y la asignación de $2,366,500 para la construcción del nuevo cementerio transicional.

Según Pierluisi, los fondos surgen de una partida para mejoras capitales que tiene el presupuesto de Puerto Rico.

Aunque para este proyecto no se usaron fondos federales, Pierluisi aseguró que ayer inauguró un tanque y estación de bombas en Humacao con fondos de FEMA siendo esta la primera obra permanente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ya culminada.

“Esperamos tener 2 mil proyectos en construcción con fondos de FEMA este año y culminados cientos de ellos yo voy a tratar de estar presente en esos momentos importantes y si no habrá representación del ejecutivo porque estamos actuando con sentido de urgencia. Hemos esperado demasiado para estas obras permanentes”, mencionó el ejecutivo.

El proyecto, adjudicado en marzo de este año a Nieves y Nieves Engineers and Contractors, Inc., incluye el diseño del nuevo cementerio temporero transicional, los permisos y la construcción de plataformas de hormigón para la instalación de 1,076 nichos prefabricados, 60 osarios, una oficina administrativa, un almacén, calles de acceso, y el estacionamiento.

La construcción ya comenzó y estiman que tomará aproximadamente seis meses para completarse.

“Este cementerio transicional le debe suplir a Lares, la capacidad de atender las necesidades del pueblo por cuatro o cinco años, pero paralelamente se va a estar reparando el cementerio actual o construyendo un nuevo cementerio”, dijo el gobernador.