“Tatito” se expresa sobre cese y desista de José Luis Dalmau: “Es algo que debió haber hecho hace meses”

Las diferencias entre los líderes legislativos quedaron plasmadas nuevamente previo a la reunión que sostienen esta noche las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD), pocas horas después de que el presidente de la colectividad, José Luis Dalmau, emitiera una orden de cese y desista con miras a detener los ataques públicos entre funcionarios electos.

“Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Es algo que debió haber hecho el presidente de la institución hace meses atrás, no quiero hablar de años porque él lo que tiene es año y pico como presidente, pero hay que ser consistente. No puede ser que funcionarios estén haciendo expresiones desacertadas y haya que esperar a que un legislador, precisamente en un proceso primarista, haga unas expresiones molesto, obviamente, por lo que está ocurriendo, por los ataques desacertados de otros funcionarios del propio Partido Popular, dándole eco a expresiones de oposición para que entonces el partido levante la voz”, sostuvo el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, a su llegada a la conferencia legislativa que convocó Dalmau.

En sus declaraciones a la prensa, Hernández aludió a la disputa pública entre el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, quien aspira a llenar la vacante en la alcaldía de Guayama, y el ejecutivo municipal arecibeño, Carlos “Tito” Ramírez.

Ramírez, en pasados días, señaló a Ortiz Lugo como presunto propietario de un terreno en la zona protegida de Bahía Jobos, en Salinas, aunque admitió que la información no le constaba. Hoy, el legislador le respondió con la misma medicina, al decir que había escuchado que Ramírez está involucrado en el narcotráfico.

“Yo he escuchado y no tengo evidencia para poder sustentarlo, pero yo he escuchado que si (Ramírez) es bolitero, que si vende drogas, que si lava dinero, yo no puedo afirmar aquí, pero lo he escuchado”, dijo Ortiz Lugo, en una entrevista con WKAQ 580.

Como respuesta, en horas de la tarde Dalmau anunció que había emitido el cese y desista, al amparo del Artículo 190 del reglamento del PPD, al tiempo que nombró al exalcalde de Peñuelas Walter Torres como “mediador” y le dio un término de 10 días que para que rinda un informe.

Además de su pugna con Ramírez, Ortiz Lugo ha tenido choques con una de sus rivales por la alcaldía de Guayama, Kia Rosario, quien prestó una declaración jurada en la que afirmó que el representante, en efecto, mantiene una propiedad en Bahía Jobos. Rosario, además, planteó en la declaración que Ortiz Lugo, tras conocer las denuncias, llegó hasta el hogar de una asistente de la aspirante con la intención de amedrentarla.

Ortiz Lugo fue uno de los tres legisladores que se excusaron de la reunión programada para esta tarde. Los otros dos, el representante Héctor Ferrer Santiago y la senadora Rosamar Trujillo, se excusaron por motivos de salud.

“Yo creo que como he señalado siempre el diálogo siempre tiene que prevalecer y la ropa sucia se tiene que lavar en casa. Los mecanismos yo los estoy activando. Una orden de cese y desista es lo que quieren los populares para que eviten el seguir dirimiendo situaciones personales en los medios de comunicación”, afirmó, por su parte, Dalmau.

“Uno no puede controlar lo que cada funcionario dice, cada funcionario tiene que mirar las expresiones que va a hacer. En este caso creo que han sido fuertes las expresiones y las voy a atender como el reglamento corresponde. Aquí hay unas reglas de comportamiento, de expresión, una prohibición de atacar a funcionarios electos”, agregó Dalmau, también presidente del Senado.

Hernández, sin embargo, hizo claro que consideraba que la acción había sido tardía.

“Para que tengan idea, la Cámara, que sí trabaja, que hace las cosas como tiene que hacer, de manera organizada, la semana pasada escuchó unas expresiones destempladas respaldando una posición sobre unos alegatos de un funcionario y rápido lo citó, el mismo día, horas después”, dijo el líder cameral, en referencia a las expresiones iniciales de Ramírez sobre Ortiz Lugo.

“Así que creo que hay que emular esa efectividad que tenemos nosotros los populares administrando bien los procesos legislativos en la Cámara y la institución. Qué bueno que el Partido Popular está cogiendo ese espíritu de hacer las cosas bien de forma efectiva”, insistió Hernández.

Para Dalmau, las controversias internas que enfrenta la Pava no son un evento fuera de lo normal.

“Yo, que llevo tiempo aquí, cada vez que pasa un ciclo electoral surgen controversias y hay que atenderlas con mucha responsabilidad y seriedad y eso es lo que estoy haciendo. Yo no estoy entrando en quién tiene la razón o en diferentes situaciones que ocurren, sino que las estoy resolviendo”, acotó el líder de la Pava.

Evita comentar del reglamento

Dalmau, por otro lado, rechazó entrar en los méritos del “Pacto de paz”, las enmiendas reglamentarias que propuso Hernández que suscribieron 23 de los 26 representantes de la Pava. Entre otros elementos, la propuesta eliminaría la presidencia y vicepresidencias de la organización, para sustituirlas por un “comité ejecutivo” de siete figuras.

“Mi postura es recibir todas esas propuestas y que el comité que yo designé emita un informe y cuando se emita ese informe lo consultaré con la Junta de Gobierno se llevará a cabo la Asamblea de Reglamento y son lo populares los que votan. (De expresarme ahora) entraría en postura de un grupo en particular y los diferentes grupos han hecho diferentes posturas, para mí todas muy interesantes, y hay que evaluarlas primero”, dijo el presidente de la Pava.

El comité que evalúa el reglamento es liderado por Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes.