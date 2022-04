Junta aplaude determinación de Boston que desestima apelación en relación a pensión de maestros

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, aplaudió hoy, martes, la determinación del Tribunal del Primer Circuito de Boston que desestimó la apelación que iniciaron varios gremios magisteriales en relación con las pensiones de maestros.

“La Junta acoge con satisfacción la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos de rechazar la apelación de las organizaciones de maestros contra la sustitución de los planes de contribución definida por los planes de beneficios definidos del Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico. Ahora los maestros se unen a todos los demás empleados públicos que cambiaron a planes de aportaciones definidas hace varios años”, indicó Skeel en declaraciones escritas.

“El Plan de Ajuste, confirmado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el 18 de enero, reduce la deuda del Gobierno de Puerto Rico en casi un 80 por ciento y ahorra unos 50,000 millones de dólares en el pago del servicio de la deuda. Hoy, el Primer Circuito declaró la confirmación del Tribunal de Distrito”, continua.

Los maestros “recibieron promesas sin financiamiento”, afirmó el Primer Circuito. “El Congreso dejó en manos de la Junta, con sujeción a la revisión del tribunal del Título III, el ajuste de esas promesas no financiadas para que el Estado Libre Asociado tuviera la oportunidad de restablecer su equilibrio financiero y, de tal manera, beneficiar en última instancia a todos los residentes de la Isla”.

El Plan de Ajuste permite a los maestros participar en el Seguro Social y crea una forma segura de aportar a planes de aportaciones definidas que permiten a los maestros mantener el control de sus propios ahorros para el retiro.

“La confirmación del Plan de Ajuste es un hito en el camino de Puerto Rico hacia la prosperidad. Elimina un enorme peso de las generaciones futuras al reducir la deuda a niveles asequibles y protege las pensiones garantizando que el Gobierno reserve fondos suficientes para cumplir con los compromisos de los retirados en el futuro”, culminó.

El Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública (FADEP), compuesto por la Federación de Maestros de Puerto Rico, Inc. (FMPR); el Grupo Magisterial Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc. (EDUCAMOS); y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Inc. (UNETE), presentó en febrero ante la corte federal una solicitud para la paralización del Plan de Ajuste de Deuda para evitar que se reduzcan las pensiones de los maestros.